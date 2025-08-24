大罷免後…宜蘭縣長誰選？ 藍白共識「一定要合」不讓綠得利

藍白攜手挺過二波反罷免、為核三延役公投催票，面對明年底縣市長選舉，藍白合依然被視為是勝選方程式，被列為指標選區的宜蘭縣，藍白都有「一定要合」的共識，兩黨地方人士都認為，國民黨新任黨主席上任後，兩黨必須好好坐下來談。

對於明年底選舉藍白在地方怎麼合作？民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠認為，現在談2026還太早，因為國民黨即將辦理黨主席選舉，待新主席底定，才是真正坐下來談的時候。

她說，過去一年，在野兩黨在立法院培養很好的默契，這次為了反惡罷與核三延役，更有同仇敵愾的感覺，藍白應該在現有基礎上持續疊加善意，畢竟共同的目標都是2028不能再讓民進黨囂張跋扈下去，希望藍白中央與地方都以此為前提，共同努力。

陳琬惠指出，目前宜蘭藍綠縣長人選都還沒有明朗，她自己向來也不諱言為明年宜蘭縣長選舉作準備，從立委卸任後就持續經營地方，作好為民服務，就是希望能成為最好的人選，但一切都需要等國民黨新任黨主席出爐，雙方高層坐下來好好談，2026、2028選舉共同推出一組最好人選。

國民黨宜蘭縣議員林岳賢說，兩黨持續都有在討論，只是必須等新任國民黨主席出來，縣長提名人選確定好，才能好好談。這次民眾黨推核三延役公投，藍在宜蘭兩名潛在縣長候選人議長張勝德、立委吳宗德都有站出來同台，這就是好的象徵，雖然合了不一定能贏，但不合一定輸，大家都有共識，絕不能再重蹈2024總統大選覆轍，讓民進黨漁翁得利。

