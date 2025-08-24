聽新聞
林淑芬：黃國昌出來直球對決 回答到底是不是美國人阿爸

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林淑芬。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林淑芬。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席黃國昌兒子是否有美國國籍，近日受討論。民進黨立委林淑芬表示，黃國昌兒子有沒有美國國籍，這並非兒子的問題，是黃國昌當初為什麼會去做這件事，是大人的問題，不要把兒子扯進來：且黃國昌現在被發現是美國人的阿爸，戳破了偽君子的真面目，被打到痛處所以不敢正面回答

林淑芬指出，黃國昌不僅開始龜縮，還開始嗆記者，無非就是要轉移焦點，「這個不是你黃國昌的風格吧」。要再問一次，黃國昌請出來打球、 直球對決，回答一個簡單問題，是不是因為穿著「美國人的阿爸」這一件救生衣，所以什麼都不怕，故意在國會裡毀憲亂政、惡改法律。

林淑芬說，黃國昌的孩子是美國人，所以他不在乎台灣的好壞，但大家只有一個台灣，請黃國昌不要閃躲，不要再轉移焦點，出來正面回答；在八二三公投過後，全台灣的人仍然要問的就是，黃國昌究竟是不是美國人的阿爸。

