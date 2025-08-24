823公投、罷免皆未通過 小笠原：民進黨10年優勢告終

核三重啟公投同意票未達投票權人總數1/4門檻而未通過、7位國民黨立委罷免案全數不通過。台灣清華大學榮譽講座教授、日本學者小笠原欣幸今天分析，這項結果凸顯民進黨過去10年的相對優勢已告終結，朝野正式進入勢均力敵的時代。

小笠原在臉書發文表示，公投部分，議題為「重啟今年5月停機的第三核能發電廠」，實際上是對民進黨政府的非核家園路線進行公決。該提案由在野的民眾黨發起，國民黨表態支持，民進黨反對。最終同意434萬多票（74.2%）、不同意151萬多票（25.8%），同意票雖大幅領先，但因未達法定1/4門檻而未通過。相較2021年公投41.1%的投票率，本次投票率29.5%，參與度明顯下滑。

罷免投票則針對剩餘7位國民黨立委，結果無一案通過。整體統計，同意罷免33.9%，不同意66.1%，較7月第一波24名國民黨立委罷免案的投票結果更為懸殊。7個選區整體投票率49.3%，低於上次的56.1%，可以解讀為民進黨支持者投票意願下滑。

小笠原指出，由於罷免投票早在7月24日定出勝負，這次罷免案屬「消化試合」，國民黨士氣高昂，民進黨支持者則意興闌珊。兩波罷免合計，31席國民黨立委全數保住。在他的分析方面，7月就已定調「對賴清德政府和民進黨造成重大打擊」，這次不必特別修正。

他並強調，公投顯示台灣社會要求執政黨轉變非核政策的聲音占了壓倒性多數。2010年代，支持非核的比例原本較高，但近年因半導體、AI帶來龐大電力需求，加上再生能源進度落後，火力發電依賴升高，導致「非核家園」政策面臨逆風。再加上太陽能板引發環境與貪腐疑慮，使民眾擔憂。

他指出，從這次結果來看，有必要檢討「非核家園」是否已淪為一項口號，以及論述是否需要與時俱進。

小笠原總結，2025年「夏之陣」以民進黨大敗、在野黨大勝收場，再次印證民進黨從2014年至2024年相對優勢的10年已經落幕，台灣政治進入朝野勢均力敵的時代。民進黨需要重新建構「抗中保台」與「非核家園」兩大招牌論述；而在野黨則不能僅靠「反民進黨」，光憑此未必能實現政黨輪替。能夠從中汲取教訓的一方，將能在2028年大選中占得先機。

