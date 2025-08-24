聽新聞
外媒：賴總統持續面臨艱困挑戰

聯合報／ 編譯高詣軒茅毅／綜合報導

主流外媒廿三日皆報導當天舉行的大罷免投票和重啟核三公投，提到賴總統的施政將繼續面臨嚴峻及艱困挑戰，以及儘管這次公投未達通過門檻，但同意票多於不同意票，因此相關論辯應會繼續。

彭博報導，兩波大罷免投票都沒通過，反映在野黨很可能繼續挑戰賴清德總統，關鍵爭議點包括政府明年預算、國防開支及大法官任命。

彭博報導還指台灣選民再次拒絕賴總統的民進黨要翻轉立法院席次的作為，其挫敗可能加深政治僵局，並使台灣增加國防預算來應對北京與日俱增壓力的作為更複雜。有分析家認為，罷免不成的原因，是選民對賴總統聚焦複雜兩岸關係而非民生議題感到疲乏。外界也普遍預見八二三罷免結果，主要政黨動員力道都降低。

行政院會廿一日通過明年度總預算案，國防預算占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之三點三二，但彭博說，在野黨掌控立院，該提案很可能面臨說服和漫長協商過程。

美聯社報導也說，這次第二波罷免投票是民進黨在去年大選失去立院多數後，欲重掌多數的企圖，但廿四位藍委在七二六已全數挺過罷免後，民進黨達成該目標的前景看似渺茫。

讀賣新聞等多家主流日媒報導，在罕見的兩波大罷免投票後，成案的卅一位在野黨立委全數過關，未消除立法院朝小野大的格局，即日本所稱的「扭曲國會」情況。日媒報導也引述台灣七至八月的各項民調，顯示賴總統的支持率創去年五二○上台以來新低。

美國福斯新聞報導，核三公投時值中國大陸對台威脅日增，台灣面臨巨大能源脆弱性；台灣在原油、液化天然氣高度依賴能源進口，安全專家已持續示警，民進黨二○一六年承諾的二○二五非核家園可能向中國進一步暴露台灣的弱點。 

核三 公投 罷免 賴清德 大法官 總預算 國防預算

