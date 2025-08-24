2026三指標戰區 考驗合作機制

藍白攜手挺過二波反罷免、為核三延役公投催票，二○二六縣市長選舉明年即將登場，藍白合依然是勝選方程式，新竹市、宜蘭縣及嘉義市是指標選區，未來如何產生百里侯參選人，考驗藍白合作機制。

藍營人士表示，二○二六年與二○二八年藍白合作勢在必行，如何整合都有談的空間。國民黨主席朱立倫已定出二○二六「台北、桃園連任，守住新北、台中，進軍台南、高雄」總戰略目標。黨務高層說「有二○二六，才有二○二八」。

新竹市長高虹安挺過罷免，已成竹市藍白共主，但官司纏身成不確定因素，一旦生變，同樣挺過罷免的國民黨竹市立委鄭正鈐、民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠都將爭取出線。地方則傳出「藍縣長、白市長」的合作模式，但藍白在新竹縣的合作方案，仍待雙方高層溝通。

地方人士指出，竹市藍白兩黨已初步有共識，高挺過罷免危機，明年百里侯之爭藍營傾向禮讓、支持高連任，但官司一旦讓局勢生變，鄭正鈐反罷免票拿下逾十萬票，超越去年當選的八萬多票，藍營已無禮讓的理由。

宜蘭縣長方面，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠一直有企圖心，她強調一直努力「把自己變成最好的人選」；國民黨將改選主席，待新主席底定，才是坐下來談的時候。她說，藍白應在現有基礎持續疊加善意，共同的目標都是二○二八不讓民進黨再囂張跋扈下去。

國民黨內人士表示，除了要連任的縣市長，二○二六的藍營強棒包括謝龍介、柯志恩、張嘉郡、蘇清泉、王育敏等已經就緒，會釋出最大善意與民眾黨整合，將重返執政列為最大目標。

民眾黨秘書長周榆修表示，縣市長選舉可談合作，議員選舉部分不會抱持太大期待，國民黨將換主席，屆時態勢會比較明朗。

