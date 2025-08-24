朱立倫籲釋放柯文哲 賴清德：尊重司法
國民黨主席朱立倫昨天呼籲，即刻釋放被收押的民眾黨前主席柯文哲。賴清德總統稍晚回應朱，指政策可以對話合作，但司法獨立性必須尊重。
民眾黨主席黃國昌批評，司法獨立早就成為台灣目前最大的笑話，民進黨的政治黑手介入司法斧鑿斑斑，賴清德竟有臉面跟全體國人說，黑手沒有介入司法？朱立倫昨晚在罷免結果出爐後，提出五項改革，其中包括「終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立」。
朱立倫說，請執政者停止任何形式的政治力介入司法，捍衛司法獨立，即刻釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工，用公平、公正的審判取代押人取供與政治收押，重建司法的公平與正義。
半小時後，賴清德在總統府記者會上公開回應，他已公開多次講過，不分政黨、不論何人，只要違法，有證據，司法都應該依法偵查偵辦，這個就是尊重司法，司法也毋枉毋縱，並非針對特定政黨或特別的人。
賴清德表示，個案他不宜評論，希望朝野能尊重司法判決與偵辦，這時對任何一個案件，政黨領袖有太多著墨，其實都沒有必要。
黃國昌問賴清德，「民進黨去年不是才用黨的臉書，幫北檢發聲明嗎？怎麼會不評論個案？」在賴清德主政下，司法獨立早就成為台灣目前最大的笑話。
黃國昌表示，如同柯文哲所說，北檢完全唾面自乾，在尚未起訴前，特定的媒體、特定的記者怎麼拿到偵查當中的秘密，還有養了好幾年檢調，拿到別人沒有拿到的隨身碟內的檔案，賴清德竟有臉面跟全體國人說黑手沒介入司法？
朱立倫昨偕妻回桃園投票受訪時表示，過去這一年多來，台灣的內閣只有在搞內鬥，沒在做事，這是民眾最大的感慨。他說真正要改變的是「賴總統與行政院團隊的心態」，如果只是想消滅在野黨，那再怎麼改組，永遠不會成功。如果要好好做事情，就必須要順應民意、常跟在野黨相互溝通，「如果只是要鬥，台灣不會成功」。
