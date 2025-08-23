黃國昌拋下會期啟動公投法修法 吳思瑤反批輸不起

民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨在立法院下會期，將啟動公投法修法。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤批評，黃國昌根本輸不起，嗆聲要修公投法來修改遊戲規則，讓黃國昌投到贏。

核三重啟公投同意票未達投票權人總數1/4門檻而未通過。黃國昌晚間偕民眾黨黨部主管舉行記者會，回應核三重啟公投與7位藍委罷免案投開票結果。

黃國昌表示，2019年民進黨直接逕付二讀，用30天的時間，完全沒有經過立法院委員會的審查，沒有討論、透過人數優勢，把公投鎖進鳥籠。關鍵條文是公民投票只能夠每隔2年，在夏天舉行。

他認為，設計公投制度時，應該著眼的是便於人民行使權利，而不是刻意設計成只有每2年、在最熱的夏天，8月的這個時候，才能夠舉行公民投票。這是民眾黨立法院下會期，啟動「公民投票法」修法，重要的關鍵條文。

對於總統賴清德今晚表示，留任行政院長卓榮泰，但執政團隊啟動4項調整。黃國昌則批評，賴總統嘴巴所說的與實際行動嚴重脫節，例如行政院長卓榮泰這週才提出115年中央政府總預算，卻未納入志願役加薪和警消退休金調整，毫不尊重立法院三讀通過的法律，「這是哪門子調整行政立法互動？」

至於賴總統在記者會上說朝野協商可以加強，黃國昌說，民進黨團總召柯建銘在協商時透過冗長無意義發言阻礙行政立法溝通，以及行政院秘書長龔明鑫缺席內政委員會，這樣的表現要怎麼強化行政立法互動。

吳思瑤透過臉書表示，對於今天的投票結果，虛心接受民意的選擇，但國民黨、台灣民眾黨主席卻曲解、超譯公投及罷免投票的結果，還拿投票勝利來進行政治威脅、競相開價，民主被如此扭曲、誤用，是台灣莫大的悲哀。

吳思瑤說，錯的事不會因為投票贏就變對的，而對的事也不會因為投票輸就變錯的，因為黃國昌一人作秀，國庫花新台幣11億元買單，7成民意用不投票、不支持來打臉黃國昌，反對詐騙公投，偏偏黃國昌輸不起，嗆聲要修公投法，修改遊戲規則讓他投到贏。

民進黨屏東縣立委鍾佳濱表示，低投票率證實他先前的預判，這是一場浪費社會資源的無效公投。

民進黨立委莊瑞雄說，雖然同意票沒有跨過門檻，但仍超過不同意票，這是很沉重的提醒，民意希望要打造安全、乾淨、永續、多元能源的環境，政府要省思。

吳思瑤也指出，國民黨在大罷免是贏了，但不代表國民黨主席朱立倫有權開口要求賴總統公然干預司法，釋放偽造連署的國民黨工、釋放前民眾黨主席柯文哲，因為司法不是政治交換的工具，更不是政黨和解的籌碼。

商品推薦