副總統：政院談判團隊續與美溝通 盼更好關稅待遇

中央社／ 台北23日電

副總統蕭美琴今天說，台灣與美國的關稅談判，行政院的談判團隊正持續與美方溝通，希望能夠獲得更合理、更好的待遇。

總統府晚間發布新聞稿指出，蕭副總統今天出席台北市水電衛生設備同業公會第19屆至第20屆理事長交接典禮，她致詞時表示，衛生設備和生活品質及安全息息相關，感謝所有水電衛生設備同業公會成員，共同提升台北市民的生活品質。

蕭副總統說，這段期間世界上有許多挑戰，台灣社會面對的挑戰，對外包括與美國的關稅談判，行政院的談判團隊正持續與美方溝通，希望能夠獲得更合理、更好的待遇。歐洲現在持續發生戰爭；在兩岸之間，對岸因產業內卷及低價傾銷，對台灣的產業也帶來一些衝擊。

副總統指出，整體對外的戰略情勢有許多複雜之處也充滿挑戰。但是在挑戰之中也有新的機會，包含國際上對於台灣產品展現高度信任，也肯定台灣人民作為主張和平、自由、民主的良善力量，使台灣獲得更多國際友人的認同；大家不僅更信任台灣，也更願意與台灣做生意。

在國內議題上，蕭副總統指出，稍早總統賴清德於記者會中宣布將重新調整施政優先順序，將重心放在經濟、民生、弱勢及青年等四大主軸。相信行政團隊將在此基礎上重新調整步伐，並期盼朝野均能以國家利益為優先，共同努力，克服各項挑戰。

蕭副總統提到，台灣跟許多工業化國家一樣，都面臨少子化、人口結構轉變及AI所帶來的衝擊。雖然部分年輕人擔心AI會取代他們的工作，但AI也可以成為提升工作產能與發揮工作價值的契機。政府將致力於完善相關基礎建設，讓大家在新機會來臨時有更充分的準備。

最後，副總統再次肯定台北市水電衛生設備同業公會全體會員長期致力於提升市民生活品質、居住安全及環境衛生，讓台北市屢次入選國際宜居城市排行榜。產業好，台北就好，台灣也會好；期盼大家一起努力，讓社會更進步。

