助攻反罷倡議核三公投 民眾黨重振士氣強化藍白合

前民眾黨主席柯文哲涉貪遭訴後，民眾黨一度元氣大傷。立院黨團總召黃國昌接掌黨務後，決定助攻藍營反罷、倡議重啟核三公投。隨著反罷大勝，公投同意票開出430萬票，也讓藍白合作的態勢更形穩固。

柯文哲去年8月先後陷入京華城案與政治獻金風波，後遭羈押起訴，民眾黨聲望受創，政黨支持度一度跌落谷底。為避免自身司法案件拖累黨務發展，柯文哲今年初交保時即請辭黨主席，黃國昌臨危受命接掌黨主席。

為重整旗鼓，黨內人士表示，黃國昌接任黨主席後，策略上選擇兵分多路持續出擊，除繼續聲援柯文哲，立院黨團更提出多項民生法案與決議反制賴政府，並在大罷免議題與藍營合作，於非大選年提出重啟核三公投案。

黨內人士指出，立法院雖然5月就通過重啟核三公投提案，但因為罷免分成兩波投票，且民眾黨並無區域立委，因此726應戰策略首要是協助國民黨反罷；當時民眾黨空戰與陸戰齊發，除祭出影片與圖卡闢謠，黃國昌與黨公職也勤跑各選區替國民黨立委拉抬、輪值街講車掃，最後在野齊心完封、藍營挺過首波罷免。

黨內人士說，726反罷經驗讓藍白除了國會合作外，也開啟雙方地方基層的互動默契，民眾黨公職除持續聲援第2波遭罷免的國民黨立委，許多挺過726罷免的藍營立委也主動響應民眾黨的公投活動，像是國民黨製作重啟核三影片在社群網路引發迴響，就反映藍白在政策議題合作上已無磨合問題。

黨內人士指出，藍白雖在2024年總統大選整合破局，讓雙方支持者一度感到失望，但這屆立法院兩黨放下成見，共推不少政策法案，民眾黨並在反罷關頭助攻，讓兩波罷免投票都完封大勝。

黨內人士分析，儘管核三重啟公投未跨過25%門檻，但民眾黨選擇在非大選年提出全國性議題公投，藉公投走出都會區，深入地方鄰里舉辦超過百場座談與客廳會，最終公投同意票達430萬，比2021年4大公投的同意票都還多，不僅凸顯能源問題切中當下台灣人民心聲，也反映民眾黨能掌握議題節奏、宣傳策略奏效。

展望立法院新會期，黨內人士認為，藍白因反罷與公投累積默契、奠定合作模式基礎，新會期仍將將嚴格監督執政黨，替人民看緊荷包。

