地方補助斷炊恐擴大 蔣萬安發難 盼中央懸崖勒馬

中央近期中斷地方部分補助，項目持續擴大，基隆市長謝國樑昨指環境部也喊停基隆焚化廠水洗飛灰案補助，直言「感受不到中央的善意」。桃園市府則指公用路燈電費補助也沒了，也將編預算因應。台北市長蔣萬安昨表示，希望中央懸崖勒馬。

行政院發言人李慧芝昨表示，學校等經費是地方政府責任，依新版財劃法，雙北統籌款足以支應，如果其他縣市仍有困難，中央會視實際需要協助。

謝國樑說，中央之前補助基隆水洗飛灰案，如今市府須多支出1億元，未來會用更多的數據向環境部溝通，但這是環保重要方向，還是會努力走下去，只是中央增加地方統籌款，卻把計畫型補助砍光光，等於回到原點，對立也回到原點，他感受不到善意，「個人感到非常憂慮」。

除各校電費和基隆焚化廠水洗飛灰補助被喊停，地方更傳言中央已擴大指向其他補助，未來只要中央地方共同分擔的補助項目，地方自籌比率都可能拉高，例如公用路燈電費補助，桃園市府評估負擔將增加1.1億元，養工處已編預算因應。

蔣萬安昨說，實在無法理解行政院為何要一刀砍向攸關孩子權益的經費補助，中央繼違法剋扣地方一般補助款之後，現在又大刀一揮砍向地方學校電費補助，「再苦不能苦孩子」，希望中央懸崖勒馬。

李慧芝說，根據新版財劃法，明年地方政府所獲統籌款總額大幅增加4165億元，不能錢給地方、事留中央，地方制度法及國民教育法也明定，轄區的學校經費是地方政府職責，中央財政有能力時，也大力支持地方教育經費。

李慧芝表示，以雙北為例，新北明年統籌款將超過950億元，比今年增加約76%、410億元；北市估計會超過1140億元，增加近64%、444億元，足以支應轄內學校水電費基本支出。因此中央不得不舉債，不得不調整預算科目跟配比，否則國家財政真的無力負擔。

民進黨立委吳思瑤隨後說，雙北獲得的統籌款大幅成長，「多拿錢就該多做事，天經地義。」

「真的，多拿錢就該多做事。」北市府副發言人葉向媛說，中央總預算比去年多4282億，卻只看到行政院選擇違法刪一般性補助款，再砍全台孩子的校園電費補助，北市府強烈抗議。

葉向媛也說，過去幾年北市統籌款及補助款排名六都倒數，看不到綠營民代抱不平；現在行政院拿錢不做事，還從地方政府手中扣錢，綠營民代只顧護航中央，相信民眾不會認同。

商品推薦