大罷免落幕立院3大案登場 吳思瑤揭最壞狀況「藍委吃無敵星星」

中央社／ 台北23日電
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。聯合報系資料照
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。聯合報系資料照

罷免落幕，立法院維持朝小野大局面，下週將迎來3大案的審查。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，希望執政團隊要主動拋球、主導政策，只要端出政策、有正當性，在野再怎麼為反對而反對，還是得跟著執政黨走。

立法院第11屆立委去年2月1日宣誓就職，在113席立委中，國民黨52席（39席區域、13席不分區），再加上無黨籍立委陳超明和高金素梅加入國民黨團運作，藍營掌握54席立委，而民進黨有51席立委、台灣民眾黨有8席。

在823罷免投票前，朝野已於22日達成重要共識，包括已逕付二讀的韌性特別條例修正草案於27日進行朝野協商，財委會27日、28日分別審查災後重建特別預算案、追加預算案，這3大案將均列入29日立法院會討論事項處理。

吳思瑤受訪說，立法院回到原狀，最差的狀況就是國民黨立委吃了「無敵星星」，過去停下來不推的法案，是否要強推、硬幹到底，仍需觀察。

吳思瑤表示，另外一個值得觀察的點，在於有國民黨立委想角逐2026年地方首長，歷經大罷免後，是否會繼續讓國民黨立法院黨團總召傅崐萁主導一切，「我認為他們會停看聽，不會百分之百往變本加厲的方向走」。

對執政團隊而言，吳思瑤期許要搶回政策主導權、主動拋球，而非只是防禦及接球，要善用執政權來主導政策，不是像過去，面對在野提出不可行的議案只有反對而已，而是要盡可能有對案，就像普發現金議題，行政團隊必須拿出對案。

吳思瑤舉例，下週立法院將審查3大案，某種程度就是執政團隊搶回政策主導權，讓在野陣營跟著走。只要端出政策、有正當性，在野再怎麼為反對而反對，還是得跟著執政黨走。

民進黨立委莊瑞雄受訪提到，歷經大罷免後，國會不得不調整，朝野也要看出民意真正的期待，如果繼續烽火連天，相信不是民意樂見的事情。

罷免 立法院 國民黨 吳思瑤 民進黨 朝野協商

