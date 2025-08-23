大罷免遭完封！朝野下個戰場2026地方大選 綠營人士怕了：不敢樂觀

快訊

中央社／ 台北23日電
賴清德總統（左）晚上因應今日投票結果發表談話，副總統蕭美琴（右）陪同出席。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
大罷免31位藍委罷免案全數完封，罷免大戰結束，朝野下個戰場將是2026地方大選。民進黨內人士表示，2026不僅「內外交迫」，還要正視「藍白國會過半，一路到2028」；執政團隊要重新整隊爭取重獲人民信賴，各區也要派出最強人選，方能在「藍白合」壓力下求勝。

民進黨內人士分析，過去一年的政治局勢是執政與在野對抗、行政與立法對抗，大罷免是從民間發起的運動，本身是為了協助行政權，但大罷免沒有成功，行政部門被在野黨步步進逼。

黨內幕僚指出，726首波罷免失敗後，黨內出現氣勢低落與支持者焦慮，坊間民調顯示民進黨的支持度下探，第2波罷免結果今晚也揭曉，民進黨的反彈契機，在於找出過去這段時間的錯誤、然後趕緊修正。

黨內人士表示，民進黨政府已邁入第9年執政，接下來府院黨重整隊形，必須要能降低社會對民進黨的惡感，重新取得人民信任，否則2026地方選舉將更艱困。

為此，總統賴清德在罷免與核三重啟公投結果出爐後，第一時間站上火線發表談話，他提到為了回應人民的期待，執政團隊會做出「4項調整」，內閣將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感。

至於2026方面，民進黨目前在高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣等5縣市執政，原希望進一步在其他縣市開展新版圖，但在大罷免失敗後，黨內對2026不敢抱持樂觀。

如何突破藍白合流結構，是民進黨迎戰2026必須審慎面對的課題之一。黨內人士認為，「不只2026，必須正視藍白在國會過半，一路到2028」；他建議，在合法的範圍內，執政團隊要直接用行政權，「讓人民有感的政策，就要做下去」。

除了大環境不利以及藍白合流等外部因素，民進黨內的初選競爭也必須正視。黨內人士說，民進黨執政的高雄市、台南市有不能輸的壓力，但先前南部受災嚴重，如何平撫民怨有待觀察，且高雄、台南都屬初選選區，競爭後如何團結又是另一番考驗。

另有黨政人士認為，兩次罷免投票結果顯示，國民黨在地方擁有強大基層組織力，民進黨一定要在各區推出最強候選人，摒除派系因素與個人喜好，2026才有一戰的機會；他也認為，黨內有非常大的決心，「要對戰藍白一路合到2028」，現在民進黨是4成，如何變成5成1，大家都會有心理準備。

