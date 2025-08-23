朱立倫懇請接棒黨主席…盧秀燕明公開行程受訪 預料將回應是否參選

快訊

中央社／ 台中23日電
對於國民黨主席朱立倫今天公開懇請台中市長盧秀燕接棒黨主席，盧陣營晚間未回應，但中市府晚上通知媒體，盧秀燕明天公開行程接受採訪，預料將回應是否參選黨主席相關議題。

國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥罷免案，以及全國性的重啟核三公投今天投開票，國民黨主席朱立倫下午於開票後，在中央黨部發表談話。

朱立倫表示，他非常誠摯的懇請台中市長盧秀燕接任國民黨主席，承擔黨主席的重責大任，他會跟所有優秀的青年團隊，在國民黨重返執政的路上，全力努力、絕不缺席，全力支持盧秀燕領導的國民黨團隊重返執政。

對於朱立倫的談話，盧秀燕陣營晚間未予回應。由於盧秀燕明天原本排定有2場公開行程，晚上市府發布採訪通知說明，盧秀燕於大雅區的公開行程接受採訪，預料將回應外界有關是否參選國民黨主席議題。

盧秀燕在順利守住台中市6席國民黨立委後，已成藍營最強母雞，黨內希望盧秀燕承擔參選主席聲量強大，在823罷免投票之前，盧秀燕總以守住立委席次為重而不予回應，如今罷免投票結束，她的態度再度成為關注焦點，黨內也在等她表態。

盧秀燕 國民黨 黨主席 朱立倫

