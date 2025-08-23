賴總統拋行政立法互動調整 黃國昌狠酸：立院三讀法案被當無物

賴清德總統今晚表示，為回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」，包括「調整隊形」、「調整施政順序」、「調整行政、立法互動」、「調整國家財政體質」。民眾黨主席黃國昌表示，行政院長卓榮泰本周提出明年度中央政府總預算案，軍人加薪、提高警消所得替代率等該編未編，視法律為無物，這是法律義務支出，這是哪門子的「要調整行政、立法的互動」？

黃國昌表示，賴清德嘴巴所說的跟實際的行動出現嚴重脫節。在行政、立法的互動上，他要提醒賴清德，本周行政院長卓榮泰才提出中央政府總預算，完全不尊重立法院三讀通過的法律，請問賴清德，台灣什麼時候成為獨裁國家？哪個民主法治的國家，行政院長可以視國會三讀通過的法律為無物，給冒險犯難的軍人加薪的待遇條例、給退休警消提高所得替代率的警察人員人事條例等，這些都是已經三讀通過的法案，針對軍人待遇條例，卓榮泰連覆議都不敢提，既然連覆議都不敢提，認為沒有窒礙難行，怎會在中央政府總預算裡視法律為無物，這是法律義務支出。這是哪門子的「要調整行政、立法的互動」？

黃國昌說，過去這一年多，帶領著整個行政團隊，跟立法院對槓，跟台灣主流民意的對槓，不正是卓榮泰嗎？在中華民國憲政史上，有哪一個行政院長前前後後提了8次覆議，全部失敗，毫無羞恥，不肯負起應負的政治責任，看不到賴清德所謂的「調整隊形」到底有何積極的意義。即使在726罷免後，賴清德所任命的卓榮泰內閣選擇的方式，是無視立法院三讀通過的法律，繼續違法濫權，恣意妄為。請問賴清德，這就是所謂的「要調整行政、立法的互動」嗎？

針對賴清德說「朝野協商可再加強」，黃國昌表示，請教賴清德看過幾次朝野協商的全程，知不知道民進黨立院黨團總召柯建銘如何透過冗長無意義的發言浪費時間，阻礙行政、立法之間的溝通。賴總統舉今年度中央政府總預算為例，但在今年度中央政府總預算進行朝野協商的時候，到底是誰在阻礙行政跟立法透過朝野協商來協商總預算，從頭到尾不就是民進黨團的幹部嗎？如果賴清德認為朝野協商可以再加強的話，也拜託賴清德提醒一下行政團隊，像現任政院秘書長龔明鑫沒有得到立法院許可以，自己就從立法院落跑。

黃國昌指出，他在內政委員會第一次面對空的備詢台質詢，對著空氣質詢，就是龔明鑫來立法院的這一次。如果卓榮泰內閣的行政官員，大到秘書長都可以選擇不需要經過主席同意，不想備詢就不想備詢，想離開立法院就離開立法院，請問賴清德，這樣的表現，到底要怎麼樣強化行政、立法的互動？到底要怎麼改善朝野協商的品質？當然希望如果未來有機會，卓榮泰在拜會立法院長韓國瑜，要邀集其他黨團的總召參與時，不要再發生民進黨團總召，拿著拐杖要打人搶Ｃ位。

