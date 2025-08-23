賴總統稱柯文哲案「尊重司法獨立」 黃國昌怒喊「笑話」：毫不慚愧嗎？

國民黨主席朱立倫今晚喊話，即刻釋放被政治收押的民眾黨前主席柯文哲主席及國民黨黨工。賴清德總統回應，司法獨立性必須尊重，希望朝野都能尊重司法判決、司法偵辦，這時候對任何一個案件，政黨領袖有太多的著墨其實都沒有必要。對此，民眾黨主席黃國昌說，司法獨立早就成為台灣目前最大的笑話，民進黨的政治黑手介入司法斧鑿斑斑，賴清德竟有臉面跟全體國人說，黑手沒有介入司法？

黃國昌問賴清德，「您忘了嗎，您所領導的民進黨，去年不是才用黨的臉書，幫北檢發聲明嗎？怎麼會不評論個案？」在賴清德主政下，司法獨立早就成為台灣目前最大的笑話，如同前主席柯文哲所說，北檢完全唾面自乾，在尚未起訴前，特定的媒體、特定的記者怎麼拿到偵查當中的秘密，還有養了好幾年檢調，拿到別人沒有拿到的隨身碟內的檔案。民進黨的政治黑手介入司法斧鑿斑斑，賴清德竟有臉面跟全體國人說，黑手沒有介入司法？

黃國昌表示，賴清德不知道嗎，民進黨秘書長介入司法檢調人事，進一步影響個案，已成巨大醜聞。未來在國會，民眾黨會推動成立調查委員會，這是下會期第一個重要議案，如此臭不可聞，用司法檢調當鷹犬，來追擊自己政治競爭對手的醜陋行徑，連民進黨內非新潮流的人都看不下去。政治介入司法，檢調干預初選，相信賴清德不可能沒聽見這些聲音，無法理解賴清德怎麼還有辦法，毫不慚愧說尊重司法獨立，這是台灣目前法治最大的笑話。

關於國民黨主席選舉，黃國昌強調，他數度表示，關於其他黨的黨內民主程序推舉黨主席，都尊重其他黨的黨內民主程序。對於國民黨接下來的黨主席，要由誰來接任，表達高度的尊重跟祝福，相信國民黨一定會循黨內民主程序，挑選出最適合的人選。未來不管是由國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕還是其他優秀的人才接任黨主席，未來推動福國立民的政策、法案上面，可以不分黨派持續合作，持續的前進。