快訊

疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷

核三公投同意票一面倒輾壓 賴總統強調堅守3大原則：不會排除先進核能

823完整開票結果／7藍委成功反罷、重啟核三未通過 罷免併公投數據看這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

核三延役公投未達門檻 黃國昌點「一關鍵條文」說明公投法修法方向

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今日「核三延役」公投同意票高於不同意票約三倍，但未達法定門檻，故未通過。民眾黨主席黃國昌今晚率黨公職舉行記者會，宣布在立法院下會期，啟動「公民投票法」修法。黃國昌說明修法方向，關鍵條文是公民投票只能夠每隔兩年，在夏天舉行，他認為要增加投票意願，當然要跟選舉合併舉行。圖／民眾黨提供
今日「核三延役」公投同意票高於不同意票約三倍，但未達法定門檻，故未通過。民眾黨主席黃國昌今晚率黨公職舉行記者會，宣布在立法院下會期，啟動「公民投票法」修法。黃國昌說明修法方向，關鍵條文是公民投票只能夠每隔兩年，在夏天舉行，他認為要增加投票意願，當然要跟選舉合併舉行。圖／民眾黨提供

開票直播

今日「核三延役」公投同意票高於不同意票約三倍，但未達法定門檻，故未通過。民眾黨主席黃國昌今晚率黨公職舉行記者會，宣布在立法院下會期，啟動「公民投票法」修法。黃國昌說明修法方向，關鍵條文是公民投票只能夠每隔兩年，在夏天舉行，他認為要增加投票意願，當然要跟選舉合併舉行。

在公投結果出爐後，黃國昌率民眾黨公職舉行記者會。有媒體詢及未來公投法修法方向，他表示，2019年民進黨直接逕付二讀，用30天的時間，完全沒有經過立法院委員會的審查，沒有討論，透過人數優勢，把公投鎖進鳥籠。關鍵條文是公民投票只能夠每隔兩年，在夏天舉行。民進黨長期的主張是參考國外的立法例，要增加人民投票的意願，當然就要跟選舉合併舉行，才可以便於人民行使投票權，便於人民透過公民投票展現意志。

黃國昌說，對於今天的公投結果，甚至不用比較2018年公投綁大選跟公投沒有綁大選的投票率，單純以這次投票，有罷免投票的跟沒有罷免投票的選區來比，投票率差距非常大。有罷免投票的選區，公投投票率高達5成5以上；沒有罷免投票的選區，大概投票率在2成7到2成8左右，全國平均投票率是30%。這設計公投制度時，應該著眼的是便於人民行使權利，不是刻意設計成只有每兩年，在最熱的夏天，8月的這個時候，才能夠舉行公民投票。

罷免 投票率 公投綁大選

延伸閱讀

影／核三重啟公投票數未達門檻 黃國昌：將推動修公投法

核三延役公投「鳥籠公投」致功虧一簣 黃國昌宣布下會期啟動修公投法

罵到自己人…愛女被黃國昌嗆「白癡提問」 吳益政：跟社會溝通需耐心

黃國昌嗆女記者問「白癡問題」 父親竟是「民眾黨要角」背景曝光

相關新聞

大罷免完封綠營！朱立倫宣布交棒：懇請盧秀燕承擔黨主席重任

歷時一年多的大罷免紛爭終於落幕，國民黨31：0完封全數挺過。國民黨主席朱立倫今天正式宣布，這是他順利交棒、放心交棒的時刻...

朱立倫要盧秀燕接黨主席！支持者讚「帥氣華麗下台」 但擔心新隱憂

今（23）日罷免案結束開票，遭罷免的7名國民黨立委、加上726的24名藍委，全數以31：0完封挺過罷免。國民黨主席朱立倫今晚順勢宣布將卸黨主席一職，並期盼可以順利交棒給台中市長盧秀燕，引起不少支持者力挺，大讚朱立倫「華麗下台」，但也擔心可能掀起另一項隱憂。

賴總統稱柯文哲案「尊重司法獨立」 黃國昌怒喊「笑話」：毫不慚愧嗎？

國民黨主席朱立倫今晚喊話，即刻釋放被政治收押的民眾黨前主席柯文哲主席及國民黨黨工。賴清德總統回應，司法獨立性必須尊重，希...

核三延役公投未達門檻 黃國昌點「一關鍵條文」說明公投法修法方向

今日「核三延役」公投同意票高於不同意票約三倍，但未達法定門檻，故未通過。民眾黨主席黃國昌今晚率黨公職舉行記者會，宣布在立...

朱立倫喊話「釋放柯文哲」 賴總統：政策可對話「司法獨立性須尊重」

726、823兩波大罷免結果32：0，賴清德總統今晚親上火線舉行記者會。對於國民黨主席朱立倫喊話，即刻釋放被政治收押的民...

備受關注…羅明才談2026新北布局 肯定李四川、劉和然是優秀人選

羅明才罷免案落幕後，2026新北市長選戰備受矚目，國民黨內部對未來接棒人選的討論逐漸升溫，現任新北市副市長劉和然與台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。