核三延役公投未達門檻 黃國昌點「一關鍵條文」說明公投法修法方向

今日「核三延役」公投同意票高於不同意票約三倍，但未達法定門檻，故未通過。民眾黨主席黃國昌今晚率黨公職舉行記者會，宣布在立法院下會期，啟動「公民投票法」修法。黃國昌說明修法方向，關鍵條文是公民投票只能夠每隔兩年，在夏天舉行，他認為要增加投票意願，當然要跟選舉合併舉行。

在公投結果出爐後，黃國昌率民眾黨公職舉行記者會。有媒體詢及未來公投法修法方向，他表示，2019年民進黨直接逕付二讀，用30天的時間，完全沒有經過立法院委員會的審查，沒有討論，透過人數優勢，把公投鎖進鳥籠。關鍵條文是公民投票只能夠每隔兩年，在夏天舉行。民進黨長期的主張是參考國外的立法例，要增加人民投票的意願，當然就要跟選舉合併舉行，才可以便於人民行使投票權，便於人民透過公民投票展現意志。

黃國昌說，對於今天的公投結果，甚至不用比較2018年公投綁大選跟公投沒有綁大選的投票率，單純以這次投票，有罷免投票的跟沒有罷免投票的選區來比，投票率差距非常大。有罷免投票的選區，公投投票率高達5成5以上；沒有罷免投票的選區，大概投票率在2成7到2成8左右，全國平均投票率是30%。這設計公投制度時，應該著眼的是便於人民行使權利，不是刻意設計成只有每兩年，在最熱的夏天，8月的這個時候，才能夠舉行公民投票。