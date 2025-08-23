影／罷免與公投結果出爐 賴清德：尊重結果、傾聽人民心聲

賴清德總統晚上在總統府就罷免與「核三重啟」公投結果發表談話。總統表示，人民再度展現民主力量，結果都應尊重接受。他感謝百萬民眾在連署與投票中展現守護自由的決心，並強調「不論聲音大小，都是人民心聲」，政府會誠懇傾聽。

針對核三公投未過關，賴清德指出，核安是科學問題，不會因公投立即解決，政府將依修法後的「核管法」落實兩大程序：由核安會制定審查辦法、台電依規進行自主檢查並公開進度，並堅守「核安無虞、核廢有解、社會有共識」三大原則，不排除未來採用更安全、核廢更少的先進核能。

他同時宣布，行政院長卓榮泰雖多次請辭，但考量台美談判、災後重建與預算審議，將續任以確保施政穩定；政府會啟動四大調整，包括人事改組、施政「四個優先」、強化行政立法互動，以及健全國家財政。賴總統最後以823戰役精神呼籲全民團結，共同守護台灣民主與自由。