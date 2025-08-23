朱立倫要盧秀燕接黨主席！支持者讚「帥氣華麗下台」 但擔心新隱憂

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大罷免、公投今天結束投開票作業，遭罷免的國民黨立委全數挺過，國民黨主席朱立倫晚間在黨中央舉行記者會。記者許正宏／攝影
今（23）日罷免案結束開票，遭罷免的7名國民黨立委、加上726的24名藍委，全數以31：0完封挺過罷免。國民黨主席朱立倫今晚順勢宣布將卸黨主席一職，並期盼可以順利交棒給台中市長盧秀燕，引起不少支持者力挺，大讚朱立倫「華麗下台」，但也擔心可能掀起另一項隱憂。

國民黨主席朱立倫23日晚間在黨中央舉行記者會，感謝支持者力挺不同意罷免案，結束「一年的空轉內耗」，他提到今天的結果，是人民對執政傲慢最響亮的警鐘，隨後宣布自己將卸下黨主席，喊話台中市長盧秀燕承擔國民黨黨主席，繼續監督執政當局。

此舉引起不少PTT網友的支持，讚賞朱立倫「華麗下台」、「以退為進是高招」、「這樣退很漂亮，不會有人說嘴」、「大起大落就他還活著其實很厲害了」、「可以呀，盧（秀燕）接棒可以布局下次大選了」、「真的是榮退」，並稱很少主席能做到「帥氣轉身離席」。

但也有人認為朱立倫「沒罷到任何一席綠委，真的該下台」、「華麗下台但交給誰不用你出來屁」、「交棒江啟臣也不錯啊」，並稱盧秀燕被點名「不要躲了啦」，但擔憂現在接黨主席同時兼任台中市長，「她如果跟他人或企業募款，會不會未來有市政利益與私人政黨募款部分的重疊？」未妥善處理好恐引來敵方陣營攻擊，「盧秀燕又不是穩贏的」、「台中市民認真覺得盧媽現在別接」。

