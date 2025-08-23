聽新聞
0:00 / 0:00
朱立倫喊話「釋放柯文哲」 賴總統：政策可對話「司法獨立性須尊重」
726、823兩波大罷免結果32：0，賴清德總統今晚親上火線舉行記者會。對於國民黨主席朱立倫喊話，即刻釋放被政治收押的民眾黨前主席柯文哲，賴總統表示，希望朱立倫能充分了解，政策可以對話合作，但司法獨立性必須尊重。
朱立倫今晚在罷免結果出爐後，提出5項迫切的改革呼籲，其中包括「終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立」。朱立倫說，請執政者停止任何形式的政治力介入司法，捍衛司法獨立，即刻釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工，用公平、公正的審判取代押人取供與政治收押，重建司法的公平與正義。
對此，賴清德回應，希望朱立倫能充分了解，政策可以對話合作，但司法獨立性必須尊重。他已公開多次講過，不分政黨、不論何人，只要違法，有證據，司法都應該依法偵查偵辦，這個就是尊重司法，司法也毋枉毋縱，並非針對特定政黨或特別的人。
賴清德表示，個案他不宜評論，希望朝野能尊重司法判決與偵辦，這時對任何一個案件，政黨領袖有太多著墨，其實都沒有必要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言