朱立倫喊話「釋放柯文哲」 賴總統：政策可對話「司法獨立性須尊重」

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
726、823兩波大罷免結果32：0，賴清德總統今晚親上火線舉行記者會。記者林伯東／攝影
726、823兩波大罷免結果32：0，賴清德總統今晚親上火線舉行記者會。記者林伯東／攝影

726、823兩波大罷免結果32：0，賴清德總統今晚親上火線舉行記者會。對於國民黨主席朱立倫喊話，即刻釋放被政治收押的民眾黨前主席柯文哲，賴總統表示，希望朱立倫能充分了解，政策可以對話合作，但司法獨立性必須尊重。

朱立倫今晚在罷免結果出爐後，提出5項迫切的改革呼籲，其中包括「終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立」。朱立倫說，請執政者停止任何形式的政治力介入司法，捍衛司法獨立，即刻釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工，用公平、公正的審判取代押人取供與政治收押，重建司法的公平與正義。

對此，賴清德回應，希望朱立倫能充分了解，政策可以對話合作，但司法獨立性必須尊重。他已公開多次講過，不分政黨、不論何人，只要違法，有證據，司法都應該依法偵查偵辦，這個就是尊重司法，司法也毋枉毋縱，並非針對特定政黨或特別的人。

賴清德表示，個案他不宜評論，希望朝野能尊重司法判決與偵辦，這時對任何一個案件，政黨領袖有太多著墨，其實都沒有必要。

司法 朱立倫 賴清德

