備受關注…羅明才談2026新北布局 肯定李四川、劉和然是優秀人選

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立委羅明才（右三）肯定新北市副市長劉和然（右二）及台北市副市長李四川皆為優秀人選。記者張策／攝影
羅明才罷免案落幕後，2026新北市長選戰備受矚目，國民黨內部對未來接棒人選的討論逐漸升溫，現任新北市副市長劉和然與台北市副市長李四川均被點名為可能熱門人選。對此，兩人都獲得羅明才高度肯定，劉和然也公開讚揚李四川多年來在市政建設上的貢獻，羅、劉都說，無論是誰接棒，都希望延續務實踏實、為民服務的風格。

劉和然表示，李四川不僅是新北市的資產，更是整個台灣的資產。他回憶兩人多年來共事經歷，強調從台北縣時期一路走來，「我們這些從基層上來的，不管是路平、燈亮還是水溝通，很多基礎建設都有我們一同參與的身影。」他也指出，李四川所代表的是一種「不問紛爭、默默做事」的態度，與基層里長和民代一同努力，爭取地方建設。

羅明才則表示，劉和然在新北市服務逾38年，是他心中「非常非常優秀的對象」。他也高度評價李四川，稱「川伯是我心目中的英雄」，並透露罷免期間兩人多次同台，也有深談未來方向。此外，他也點名民眾黨主席黃國昌也是極為優秀的對象，直言「我們是正義的一方，絕對不會孤單。」

