影／國民黨主席改選支持誰？江啟臣：尊重黨內機制、民主

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣罷免案不通過，他今晚謝票。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣罷免案不通過，他今晚謝票。記者游振昇／攝影

立法院副院長江啟臣今晚被問到國民黨主席下個月選舉問題，他說國民黨主席選舉問題，他尊重黨內機制，過去他參選過黨主席，他了解這套模式，國民黨要脫胎換骨，黨內必需尊重民主，他尊重每位想參選人的想法，對盧市長一樣，他支持和尊重盧市長的決定與想法。

江啟臣罷免案不通過，今晚6點他回到服務處感謝，支持者熱情迎上大喊「副院長加油」，他感謝所有支持者給他勇氣和力量。

