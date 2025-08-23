快訊

大罷免完封綠營！朱立倫宣布交棒：懇請盧秀燕承擔黨主席重任

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天正式宣布，這是他順利交棒、放心交棒的時刻，在此非常誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一任國民黨主席，承擔黨主席的重責大任。記者許正宏／攝影
國民黨主席朱立倫今天正式宣布，這是他順利交棒、放心交棒的時刻，在此非常誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一任國民黨主席，承擔黨主席的重責大任。記者許正宏／攝影

歷時一年多的大罷免紛爭終於落幕，國民黨31：0完封全數挺過。國民黨主席朱立倫今天正式宣布，這是他順利交棒、放心交棒的時刻，在此非常誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一任國民黨主席，承擔黨主席的重責大任。

朱立倫今在中央黨部發表談話。他表示，感謝國民黨所有支持者和民眾黨朋友，以及每一位期待改變的公民，是你們的信任付託，給予國民黨監督力量，四年來他與國民黨、尤其是青年團隊穩紮穩打、戮力向前，在此，他要與所有黨務主管深深一鞠躬，感謝所有台灣人民和所有黨員給予他們服務機會與莫大勇氣。

朱立倫說，過去4年為了台灣、為了國民黨，他們盡心盡力、全力付出，不計個人榮辱，只求國民黨好，台灣好，他也對執政者提出五大呼籲，是希望中華民國更富強，台灣社會更穩定。為了接下來對政府更強力的監督與，更是為了即將到來的2026以及2028重返執政的挑戰。此刻，是他正式「順利交棒、放心交棒」的時刻。

朱立倫表示，盧秀燕的務實、溫暖，是國民黨和台灣此刻最需要的穩定力量，他會跟所有優秀的青年團隊，在國民黨重返執政的道路上全力努力，絕不缺席，他們會在各自崗位上，匯集強大監督政府的力量，確保台灣走在正確道路上，同時匯集更多能量，全力支持盧秀燕領導國民黨團隊，重返執政。

國民黨主席朱立倫今天正式宣布，這是他順利交棒、放心交棒的時刻，在此非常誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一任國民黨主席重磅，承擔黨主席的重責大任。 本報資料照片
國民黨主席朱立倫今天正式宣布，這是他順利交棒、放心交棒的時刻，在此非常誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一任國民黨主席重磅，承擔黨主席的重責大任。 本報資料照片

