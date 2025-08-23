林思銘挺過罷免 將備戰明年選縣長？楊文科：藍營主導看到光明

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，目前二選區已經5個投開票所開票完成，不同意票大幅領先。新竹縣立委林思銘傍晚5時許自行宣布罷免案不通過。媒體追問新竹縣長楊文科明年縣市長選舉，楊文科回應，相信在國民黨主導下看到光明。

林思銘晚間5時自行宣布罷免不通過，媒體提問林思銘對這次開票看法？林思銘回應，竹二選區反惡罷比例非常高，預估最終不同意票數會跟他當初當選票數差不多，不同意票約6成8，同意約3成2，可以說比例目前來看很高，他也感謝選民肯定支持，他也會持續努力，為新竹縣爭取更多建設。

媒體問到心情如何，林思銘說，他被霸凌了一個多月，好不容易鬆一口氣，他的身體也因為這次罷免被折磨，「真的蠻辛苦的」，他要利用這一段時間好好休養，讓自己元氣恢復，讓他更有戰力。

媒體也關心明年縣市長大選，新竹縣長楊文科表示，明年縣市長選舉，他相信新竹縣在國民黨主導之下，「我們還是看到光明」；林思銘則說，這次反罷成功，他會不會去競選縣長，「不是我一個人能去做決定的」，未來他會不會去選縣長，還是要看整個未來、新竹縣民的需要。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢表示，這次大罷免是由執政黨跟民團一起發起，全世界沒有一個國家，對國會議員發起無差別大罷免，罷免的結果也告訴了執政黨：「你這樣做事是不對的」，鄉親用一票、一票來告訴我們的執政者，「我希望他們能夠做對的事、尊重全台灣所有選民」。

楊文科強調，未來還有很多事情要做，尤其是關稅談判、匯率政策、美債，以及軍隊，這些都是影響到國家走向，希望政府能拿出決心，和我們鄉親大家一起走向一個健康、快樂的國家，這是我們所期待的。也希望執政黨能夠看清楚這次投票後的結果，這是真正人民心願的展現。