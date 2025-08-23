罵到自己人…愛女被黃國昌嗆「白癡提問」 吳益政：跟社會溝通需耐心

民眾黨主席黃國昌受訪時嗆記者提問「白癡問題」，發問記者吳洛瑩是曾代表民眾黨參選高雄市長的前市議員吳益政。吳說，女兒很獨立，從未為她操心工作上的問題，受訪對象回應態度不恰當，這是記者工作會遇到的挑戰；黃國昌動見觀瞻，這任務不容易，也無從迴避，代表民眾黨跟社會溝通，還需要更高的智慧與耐心。

吳益政臉書發文說，女兒從小是個敏銳、成熟、樂觀、善良、獨立的女孩，工作都是她自己找的，有時會分享職場問題，若有困難也說自己可以解決，幾乎從未操心她工作上的問題。

吳益政說，女兒當記者的第一個任務是與攝影記者獨闖加蕯走廊，他會擔心，卻也信任她的能力與相信主的保守。後來到鏡電視工作處理國際新聞，每天早上4 點起床，摸黑到公司讀外電、寫稿、或採訪、下標，有時候也播報，後來才改跑政黨新聞，被派到跑民眾黨路線、新聞工作上的專業及應對向來自主判斷。

吳益政表示，政治人物與記者，兩個工作都是專業，也是他和女兒在不同時空的志業。記者有提問的天職，政治人物也能有選擇回應與否的空間，身為記者的她，遇到受訪對象，回應媒體態度不恰當的場面不是第一次，這也是記者工作會遇到的挑戰，「小孩都比我更成熟，爸爸還需要說什麼嗎？」

吳益政說，民眾黨當前面對的挑戰與困境，讓黃國昌主席每天面對超載壓力，作為台灣主要政黨領袖，一言一行動見觀瞻，這任務不容易，也無從迴避，如何代表民眾黨跟社會溝通，還需要更高的智慧與耐心。