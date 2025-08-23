快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

聽新聞
0:00 / 0:00

罵到自己人…愛女被黃國昌嗆「白癡提問」 吳益政：跟社會溝通需耐心

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前議員吳益政認為記者有提問的天職，政治人物也有選擇回應與否的空間。圖／取自吳益政臉書
高雄市前議員吳益政認為記者有提問的天職，政治人物也有選擇回應與否的空間。圖／取自吳益政臉書

開票直播

民眾黨主席黃國昌受訪時嗆記者提問「白癡問題」，發問記者吳洛瑩是曾代表民眾黨參選高雄市長的前市議員吳益政。吳說，女兒很獨立，從未為她操心工作上的問題，受訪對象回應態度不恰當，這是記者工作會遇到的挑戰；黃國昌動見觀瞻，這任務不容易，也無從迴避，代表民眾黨跟社會溝通，還需要更高的智慧與耐心。

吳益政臉書發文說，女兒從小是個敏銳、成熟、樂觀、善良、獨立的女孩，工作都是她自己找的，有時會分享職場問題，若有困難也說自己可以解決，幾乎從未操心她工作上的問題。

吳益政說，女兒當記者的第一個任務是與攝影記者獨闖加蕯走廊，他會擔心，卻也信任她的能力與相信主的保守。後來到鏡電視工作處理國際新聞，每天早上4 點起床，摸黑到公司讀外電、寫稿、或採訪、下標，有時候也播報，後來才改跑政黨新聞，被派到跑民眾黨路線、新聞工作上的專業及應對向來自主判斷。

吳益政表示，政治人物與記者，兩個工作都是專業，也是他和女兒在不同時空的志業。記者有提問的天職，政治人物也能有選擇回應與否的空間，身為記者的她，遇到受訪對象，回應媒體態度不恰當的場面不是第一次，這也是記者工作會遇到的挑戰，「小孩都比我更成熟，爸爸還需要說什麼嗎？」

吳益政說，民眾黨當前面對的挑戰與困境，讓黃國昌主席每天面對超載壓力，作為台灣主要政黨領袖，一言一行動見觀瞻，這任務不容易，也無從迴避，如何代表民眾黨跟社會溝通，還需要更高的智慧與耐心。

民眾黨 吳益政 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌嗆女記者問「白癡問題」 父親竟是「民眾黨要角」背景曝光

罵到自己人！黃國昌嗆問白癡問題 「被洗臉」記者竟是民眾黨員愛女

被問昨嗆記者「白癡問題」 黃國昌：不知所云 強我所難

影／黃國昌：卓榮泰下台、全面改組才是負責任的做法

相關新聞

大罷免完封綠營！朱立倫宣布交棒：懇請盧秀燕承擔黨主席重任

歷時一年多的大罷免紛爭終於落幕，國民黨31：0完封全數挺過。國民黨主席朱立倫今天正式宣布，這是他順利交棒、放心交棒的時刻...

備受關注…羅明才談2026新北布局 肯定李四川、劉和然是優秀人選

羅明才罷免案落幕後，2026新北市長選戰備受矚目，國民黨內部對未來接棒人選的討論逐漸升溫，現任新北市副市長劉和然與台北市...

影／國民黨主席改選支持誰？江啟臣：尊重黨內機制、民主

立法院副院長江啟臣今晚被問到國民黨主席下個月選舉問題，他說國民黨主席選舉問題，他尊重黨內機制，過去他參選過黨主席，他了解...

林思銘挺過罷免 將備戰明年選縣長？楊文科：藍營主導看到光明

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，目前二選區已經5個投開票所開票完成，不同意票大幅領先。新竹縣立委林思銘傍晚5時許自...

藍白合前途未卜 共同反罷是起點還是最後榮耀？

「大罷免」最終以「31比0」，外加新竹市長高虹安也挺過罷免，藍白合力抗綠，讓民進黨「三連敗」，在這種挺罷與反罷的戰役中，不容諱言，國民黨和民眾黨延續在立法院「藍白合」的操作，是大罷免大失敗的關鍵因素之一。不過，接下來更需要關注的議題是，「共同反罷」是藍白合作的起點，還是「最後的榮耀」？

罵到自己人…愛女被黃國昌嗆「白癡提問」 吳益政：跟社會溝通需耐心

民眾黨主席黃國昌受訪時嗆記者提問「白癡問題」，發問記者吳洛瑩是曾代表民眾黨參選高雄市長的前市議員吳益政。吳說，女兒很獨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。