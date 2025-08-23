快訊

黃國昌嗆女記者問「白癡問題」 父親竟是「民眾黨要角」背景曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前議員吳益政（右）曾參與高雄市長補選，當時女兒吳洛瑩（中）曾現身服務處，外型及口條具佳，很受注目。圖／本報資料照
高雄市前議員吳益政（右）曾參與高雄市長補選，當時女兒吳洛瑩（中）曾現身服務處，外型及口條具佳，很受注目。圖／本報資料照

開票直播

民眾黨主席黃國昌昨回應媒體提問時，脫口說「這是什麼白癡問題？」，事後提問女記者遭起底，竟是曾代表民眾黨參加高雄市長補選的前市議員吳益政之女。吳益政去年辦攝影展，創黨黨主席柯文哲還特別南下高雄參觀，不少網友酸黃國昌罵到「自己人」。

媒體昨追問立委黃國昌有關網紅四叉貓質疑兒子出生地等問題，黃國昌面露不悅說「這是什麼白癡問題？」。網友揭露，黃國昌身旁提問的電視台女記者吳洛瑩是高雄市前議員吳益政，而且吳益政是民眾黨要角，曾受民眾黨徵召參加高雄市長補選，黃國昌意外罵到黨內人士的愛女。

2020年前市長韓國瑜遭罷免後高雄市長進行補選，當時國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政與民進黨陳其邁三人對壘，當年吳益政是高雄市議員，兼具民眾黨及親民黨雙黨籍身分，參選時期女兒吳洛瑩也曾現身助選，外型及口條俱佳，很受注目。

吳益政是5屆資深議員，更曾經是高雄市議會唯一一席民眾黨議員，不過他在市長補選落敗之後元氣大傷，2022年未連任議員，平日在地方上還是相當活躍。

吳益政熱愛攝影，去年彙整古巴出遊照片，曾在鳳山黃埔新村舉辦「北回歸線的另一端．古巴1/5甲子」攝影展，時任黨主席的柯文哲還特別帶妻子吳佩琪南下高雄參觀，兩人關係融洽。

高雄市前議員吳益政曾參與高雄市長補選，當時女兒吳洛瑩曾現身助選，外型及口條具佳，很受注目。圖／本報資料照
高雄市前議員吳益政曾參與高雄市長補選，當時女兒吳洛瑩曾現身助選，外型及口條具佳，很受注目。圖／本報資料照
高雄市前議員吳益政（左）去年在鳳山黃埔新村辦攝影展，柯文哲夫婦專程參觀。圖／本報資料照
高雄市前議員吳益政（左）去年在鳳山黃埔新村辦攝影展，柯文哲夫婦專程參觀。圖／本報資料照

吳益政 民眾黨 黃國昌

相關新聞

黃國昌嗆女記者問「白癡問題」 父親竟是「民眾黨要角」背景曝光

民眾黨主席黃國昌昨回應媒體提問時，脫口說「這是什麼白癡問題？」，事後提問女記者遭起底，竟是曾代表民眾黨參加高雄市長補選的...

罵到自己人！黃國昌嗆問白癡問題 「被洗臉」記者竟是民眾黨員愛女

民眾黨主席黃國昌昨（22日）下午在松山火車站公開行程，面對媒體詢問美國律師執照停權一事時，不僅冷笑，還回嗆記者「這是什麼白癡問題啊？妳把相關東西看一看好不好？」沒想到網友事後發現，遭黃國昌當場「洗臉」的女記者身分，竟是前高雄議員吳益政的女兒，吳益政在2020年受民眾黨徵召參選高雄市長補選，當時女兒曾現身助選，如今卻被黃國昌罵，令網友相當傻眼。

李四川喊「9成政績有我」蘇巧慧：我會努力成為新北的最強棒

公投核三重啟案今天登場，立委蘇巧慧今天到新北樹林育林國中投票，被問及昨晚台北市副市長李四川喊「9成政績有我」，蘇巧慧表示...

美台關稅談判 用賣台換平安？許宇甄轟：根本是殖民協議

有媒體報導，台美關稅談判仍在進行，而台灣關稅籌碼包含保證市場全面開放、台企四年投資2500億美元。國民黨立委許宇甄見了直...

台美談判傳「全面開放市場」 政院：未經證實干擾談判

風傳媒報導，因應對美關稅談判我方保證市場全面開放、4年將投資2500億美元。行政院台美經貿工作小組回應，相關數字及項目和...

「脆」不再綠油油 專家：白帶頭藍跟進 較符合社會真實樣貌

國民黨推出「萊爾校長」系列動畫，令外界對藍軍的文宣戰力耳目一新，事實上，藍白陣營陸續也在Threads「脆」上攻城掠地。...

