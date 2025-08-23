黃國昌嗆女記者問「白癡問題」 父親竟是「民眾黨要角」背景曝光

民眾黨主席黃國昌昨回應媒體提問時，脫口說「這是什麼白癡問題？」，事後提問女記者遭起底，竟是曾代表民眾黨參加高雄市長補選的前市議員吳益政之女。吳益政去年辦攝影展，創黨黨主席柯文哲還特別南下高雄參觀，不少網友酸黃國昌罵到「自己人」。

媒體昨追問立委黃國昌有關網紅四叉貓質疑兒子出生地等問題，黃國昌面露不悅說「這是什麼白癡問題？」。網友揭露，黃國昌身旁提問的電視台女記者吳洛瑩是高雄市前議員吳益政，而且吳益政是民眾黨要角，曾受民眾黨徵召參加高雄市長補選，黃國昌意外罵到黨內人士的愛女。

2020年前市長韓國瑜遭罷免後高雄市長進行補選，當時國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政與民進黨陳其邁三人對壘，當年吳益政是高雄市議員，兼具民眾黨及親民黨雙黨籍身分，參選時期女兒吳洛瑩也曾現身助選，外型及口條俱佳，很受注目。

吳益政是5屆資深議員，更曾經是高雄市議會唯一一席民眾黨議員，不過他在市長補選落敗之後元氣大傷，2022年未連任議員，平日在地方上還是相當活躍。

吳益政熱愛攝影，去年彙整古巴出遊照片，曾在鳳山黃埔新村舉辦「北回歸線的另一端．古巴1/5甲子」攝影展，時任黨主席的柯文哲還特別帶妻子吳佩琪南下高雄參觀，兩人關係融洽。