童子賢為郭智輝抱不平 支持「核綠共存」核三延役公投

聯合報／ 記者唐秀麗／台北即時報導
和碩董事長童子賢23日到天母國小參與公投投票。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢23日到天母國小參與公投投票。記者吳凱中／攝影

和碩董事長童子賢今天到北市天母國小參與公投投票時受訪表示，對於龔明鑫將接任經濟部長，龔明鑫的能力及表現持正面評價，曾任經濟部次長及政務委員等職務，對於財經領域知識有相當素養，對產業界理解很好，對於立法院及行政院運作很熟練，年紀不大，但是「老將」，保持對他期待，期待上任後有好的表現。

話鋒一轉，童子賢說，對於郭智輝前部長感到委屈及抱不平慰問之意，郭出身企業界，對於媒體及政治精準度拿捏不高而已，常被放話修理，我替他抱不平，基本上是很認真熱忱的人，他利用假日自掏腰包宴請AIT及產業界人士，大家一起用非正式方式溝通有關台美風雲對變的局勢，犧牲自己假日及金錢，卻有人故意導向公私不分，讓他穿小鞋不好做事。

童子賢表示，被問到黃仁勳來台提及核能是一個非常好的選項，「我會給他按一個大大讚」，核能的確是能源選項非常好的一部分，黃提到AI需要電，其實是電動車及先進晶片都需要電，這些領域發展為台灣產業帶來很強的競爭力，這一切好的科技發展都需要電，電若要不排碳，核能是很好的選擇。

他強調，在能源選項裡，綠能不應成為核能的敵人，核能與綠能可攜手並進，每一度不排碳的電都是非常珍貴，核發與綠能都是不排碳，綠能發現因台灣土地狹小，與瑞士的土地差不多，瑞士風景秀麗，環境保育做得很好，瑞士的成績2024年98%發電不排碳，2025年上半年，更進一步百分之百發電不排碳，為什麼呢？因為瑞士好好使用核能，2024 年使用了30.6%核能，2025上半年使用45%核能，這就是核綠共存。

他再呼籲台灣一樣多山，且土地面積小，不如德國及加拿大、澳洲、中國大陸等廣大面積土地可以拿來做風力發電，台灣要認清自己土地狹小，過度發展太陽能及風力發電，對環境衝擊很大，不是不喜歡綠能，而是這對環境衝擊太大，因此建議核綠共存，台灣經濟繼續發展，環境獲保護，高科技用電無虞，不排碳發電能充份供應，這是我們為什麼站在這邊投票的原因，讓我們共同支持核三延役公投。

核能 瑞士 經濟部長

