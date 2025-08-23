罵到自己人！黃國昌嗆問白癡問題 「被洗臉」記者竟是民眾黨員愛女
民眾黨主席黃國昌昨（22日）下午在松山火車站公開行程，面對媒體詢問美國律師執照停權一事時，不僅冷笑，還回嗆記者「這是什麼白癡問題啊？妳把相關東西看一看好不好？」沒想到網友事後發現，遭黃國昌當場「洗臉」的女記者身分，竟是前高雄議員吳益政的女兒，吳益政在2020年受民眾黨徵召參選高雄市長補選，當時女兒曾現身助選，如今卻被黃國昌罵，令網友相當傻眼。
網友發現，該名女記者吳洛瑩的父親，就是前高雄市議員吳益政，吳益政在2020年受民眾黨徵召參選高雄市長補選，最終僅獲4%選票，這也是民眾黨被外界戲稱為「4%黨」的由來。如今黨主席當眾怒斥黨員之女，讓網友直呼「黨內互打」。
黃國昌今被問及嗆記者一事，他強調自己不是不願意回答問題，而是「真的不知道你在問什麼」，並反問媒體：「問這麼空泛的問題我真的無從回答，你們這樣真的強我所難。」他重申，媒體朋友應該都清楚他的習慣，若沒有具體脈絡，他實在難以作答。
值得注意的是，近來黃國昌因家人身分與財產問題屢遭媒體追問，包括名下土地捐給黃姓男子，被質疑與在美出生的兒子相關，他則以「太太不高興」為由拒絕回應，並嗆聲媒體「不要聞之起舞」。此番因律師執照問題再度槓上記者，讓外界聯想是否與近期爭議纏身有關。
事件曝光後，網友在Threads上開酸，「這不是代表民眾黨選高雄市長，結果只有4%支持率的吳益政的女兒嗎，黨內前輩的女兒都敢罵，難怪沒有媒體緣」、「他不能回答的問題就先攻擊」、「黨內互打」、「這位記者的父親，當年可是代表民眾黨參選高雄市長，就算當時不被看好，人家也是為民眾黨盡心盡力，請問現任民眾黨主席aka美國爸爸，這位記者的父親為民眾黨努力的時候，你人在那裡？」、「你民眾黨吳益政的女兒你這樣罵」。
