快訊

不斷更新／823罷免併公投！重啟核三同意票居多、7藍委反罷皆領先 各地開票狀況看這裡

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

公投即時開票／選民反應冷？雲林「這投開票所」不到5分鐘開完 選務人員：等嘸人

罵到自己人！黃國昌嗆問白癡問題 「被洗臉」記者竟是民眾黨員愛女

聯合新聞網／ 綜合報導
黃國昌嗆女記者問白癡問題，該名記者被發現是前高雄議員吳益政的女兒吳洛瑩。圖擷自民眾之聲YT頻道
黃國昌嗆女記者問白癡問題，該名記者被發現是前高雄議員吳益政的女兒吳洛瑩。圖擷自民眾之聲YT頻道

開票直播

民眾黨主席黃國昌昨（22日）下午在松山火車站公開行程，面對媒體詢問美國律師執照停權一事時，不僅冷笑，還回嗆記者「這是什麼白癡問題啊？妳把相關東西看一看好不好？」沒想到網友事後發現，遭黃國昌當場「洗臉」的女記者身分，竟是前高雄議員吳益政的女兒，吳益政在2020年受民眾黨徵召參選高雄市長補選，當時女兒曾現身助選，如今卻被黃國昌罵，令網友相當傻眼。

網友發現，該名女記者吳洛瑩的父親，就是前高雄市議員吳益政，吳益政在2020年受民眾黨徵召參選高雄市長補選，最終僅獲4%選票，這也是民眾黨被外界戲稱為「4%黨」的由來。如今黨主席當眾怒斥黨員之女，讓網友直呼「黨內互打」。

黃國昌今被問及嗆記者一事，他強調自己不是不願意回答問題，而是「真的不知道你在問什麼」，並反問媒體：「問這麼空泛的問題我真的無從回答，你們這樣真的強我所難。」他重申，媒體朋友應該都清楚他的習慣，若沒有具體脈絡，他實在難以作答。

值得注意的是，近來黃國昌因家人身分與財產問題屢遭媒體追問，包括名下土地捐給黃姓男子，被質疑與在美出生的兒子相關，他則以「太太不高興」為由拒絕回應，並嗆聲媒體「不要聞之起舞」。此番因律師執照問題再度槓上記者，讓外界聯想是否與近期爭議纏身有關。

事件曝光後，網友在Threads上開酸，「這不是代表民眾黨選高雄市長，結果只有4%支持率的吳益政的女兒嗎，黨內前輩的女兒都敢罵，難怪沒有媒體緣」、「他不能回答的問題就先攻擊」、「黨內互打」、「這位記者的父親，當年可是代表民眾黨參選高雄市長，就算當時不被看好，人家也是為民眾黨盡心盡力，請問現任民眾黨主席aka美國爸爸，這位記者的父親為民眾黨努力的時候，你人在那裡？」、「你民眾黨吳益政的女兒你這樣罵」。

2020年民眾黨高雄市長候選人吳益政在選舉中落敗，當晚女兒吳洛瑩陪同出席記者會。記者林伯驊／攝影
2020年民眾黨高雄市長候選人吳益政在選舉中落敗，當晚女兒吳洛瑩陪同出席記者會。記者林伯驊／攝影

黃國昌 民眾黨 吳益政

延伸閱讀

被問昨嗆記者「白癡問題」 黃國昌：不知所云 強我所難

影／黃國昌：卓榮泰下台、全面改組才是負責任的做法

一天3閣員請辭 黃國昌：卓榮泰下台是賴政府唯一負責作法

黃國昌投下公投票 提醒幕僚檢查投票章印

相關新聞

黃國昌嗆女記者問「白癡問題」 父親竟是「民眾黨要角」背景曝光

民眾黨主席黃國昌昨回應媒體提問時，脫口說「這是什麼白癡問題？」，事後提問女記者遭起底，竟是曾代表民眾黨參加高雄市長補選的...

罵到自己人！黃國昌嗆問白癡問題 「被洗臉」記者竟是民眾黨員愛女

民眾黨主席黃國昌昨（22日）下午在松山火車站公開行程，面對媒體詢問美國律師執照停權一事時，不僅冷笑，還回嗆記者「這是什麼白癡問題啊？妳把相關東西看一看好不好？」沒想到網友事後發現，遭黃國昌當場「洗臉」的女記者身分，竟是前高雄議員吳益政的女兒，吳益政在2020年受民眾黨徵召參選高雄市長補選，當時女兒曾現身助選，如今卻被黃國昌罵，令網友相當傻眼。

李四川喊「9成政績有我」蘇巧慧：我會努力成為新北的最強棒

公投核三重啟案今天登場，立委蘇巧慧今天到新北樹林育林國中投票，被問及昨晚台北市副市長李四川喊「9成政績有我」，蘇巧慧表示...

美台關稅談判 用賣台換平安？許宇甄轟：根本是殖民協議

有媒體報導，台美關稅談判仍在進行，而台灣關稅籌碼包含保證市場全面開放、台企四年投資2500億美元。國民黨立委許宇甄見了直...

台美談判傳「全面開放市場」 政院：未經證實干擾談判

風傳媒報導，因應對美關稅談判我方保證市場全面開放、4年將投資2500億美元。行政院台美經貿工作小組回應，相關數字及項目和...

「脆」不再綠油油 專家：白帶頭藍跟進 較符合社會真實樣貌

國民黨推出「萊爾校長」系列動畫，令外界對藍軍的文宣戰力耳目一新，事實上，藍白陣營陸續也在Threads「脆」上攻城掠地。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。