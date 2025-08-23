李四川喊「9成政績有我」蘇巧慧：我會努力成為新北的最強棒

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
公投核三重啟案今天登場，立委蘇巧慧今天到新北樹林育林國中投票。記者江婉儀／攝影
公投核三重啟案今天登場，立委蘇巧慧今天到新北樹林育林國中投票，被問及昨晚台北市副市長李四川喊「9成政績有我」，蘇巧慧表示，過去每一個為新北努力的人都應該被感謝，「我會努力成為這次新北的最強棒」。

李四川昨天出席立委羅明才選前之夜，李站台喊「9成政績有我」，外界解決角逐新北市長參選人意味濃厚。蘇巧慧表示，新北的過去，本來就有很多人為他努力過，每一個為新北過去努力的人都應該被感謝，「我會努力成為這次新北的最強棒」，讓未來新北更好。

行政院前院長蘇貞昌則是在同一地點，比蘇巧慧提前約40分鐘完成投票。

行政院前院長蘇貞昌則是在同一地點，比蘇巧慧提前約40分鐘完成投票。記者江婉儀／攝影
