美台關稅談判 用賣台換平安？許宇甄轟：根本是殖民協議

有媒體報導，台美關稅談判仍在進行，而台灣關稅籌碼包含保證市場全面開放、台企四年投資2500億美元。國民黨立委許宇甄見了直呼，「這根本是賣國的殖民協議」。

許宇甄表示，今天媒體獨家報導經濟部內部資訊，揭露了台美談判背後的驚人賣國內容。原來，民進黨政府在與美國協商時，答應的不是一分自由貿易協定，而是一分不折不扣的「出賣台灣投降書」，把台灣市場、農業、產業乃至金融資源全面拱手讓給美國。這樣的協議，不僅毫無互惠可言，根本是將台灣變成美國殖民地。

許宇甄批，這份協議若是真的，恐讓台灣農業、漁業消失。美方要求台灣取消農產品、水產品、汽車及相關產品的關稅，還要解除非關稅貿易障礙。更令人難以置信的是，連牛血、牛脂、野牛、禽肉、蛋製品等，美國也要全面進口。台灣農民、漁民和畜牧業者長期在艱難環境中掙扎，如今卻要面對美國龐大農業的傾銷，農民的生存空間將被徹底壓縮，我國的糧食自主安全更將全面喪失，這份協議根本是殖民協議。

許宇甄質疑，美方更要求台灣軍費必須提升到GDP 3%，甚至是5％，這是北約甚至以色列才有能力負擔的水準。賴清德總統說2030年軍費支出要達GDP 5%，一年軍費將高達1.3兆新台幣，「我們一年總預算才3兆，將近一半都要拿來買美國武器，對台灣而言，意味著教育、醫療、社會福利、基礎建設都將被迫縮減，國人的未來在哪裡？」

許宇甄批評，更離譜的是，要求台灣4年內赴美投資2500億美元，未來10年向美採購3000億美元，並提供高達4000億美元的金融保證。換句話說，台灣將用納稅人的錢去資助美國產業與金融市場。結果是什麼？台灣產業供應鏈加速出走，國內資本市場被掏空，而美國獲得龐大利益，台灣只剩下空殼，人民只能吃草？。

許宇甄嚴厲譴責，最令人憤怒之處，台美經貿談判全程缺乏國會監督與社會討論。如此龐大的經濟承諾，全民竟然毫不知情，還要靠媒體獨家揭露才能得知。這已不是「談判」，而是政府在密室裡簽下的賣國契約，任由人民承擔一切後果。

許宇甄強調，台灣當然需要與美國合作，但合作應該建立在平等與互惠基礎上，而不是單方面出讓市場與資源。真正的戰略夥伴是並肩作戰，而不是淪為附庸。民進黨政府高喊維護台灣主權，卻在經濟上簽下比殖民地還屈辱的條件，賴清德必須出面給全民一個交代，到底是誰同意這樣的條件？這樣的條件又有誰受益？若要台灣人民承擔這筆出賣未來的代價，立法院審查時絕對會反對到底。

