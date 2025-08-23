快訊

台美談判傳「全面開放市場」 政院：未經證實干擾談判

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
媒體報導，因應對美關稅談判，我方保證市場全面開放、4年將投資2500億美元。行政院回應，相關數字及項目和談判情形多有出入，這些談判資訊未經證實，不僅干擾國際談判，更對國人造成誤導。記者許正宏／攝影
風傳媒報導，因應對美關稅談判我方保證市場全面開放、4年將投資2500億美元。行政院台美經貿工作小組回應，相關數字及項目和談判情形多有出入，這些談判資訊未經證實，不僅干擾國際談判，更對國人造成誤導，工作小組高度遺憾。

風傳媒今日報導，美方在今年6月台美對等關稅第2輪實體磋商時，提出取消農產與水產、汽車及附屬產品關稅，取消進口車限制，軍購GDP3%等要求；而我國在8月初回應華府，保證美國商品全面市場開放。

行政院台美經貿工作小組表示，這項報導從未向經貿談判主責單位查證，就直接進行不正確報導，數字及項目和談判情形亦多出入，且談判並尚未底定，這類未經證實的談判資訊不僅干擾國際談判進行，傳散不確定的談判資訊，更對國人造成誤導，工作小組表達高度遺憾。

工作小組指出，綜觀這次美國與全球各國談判，為了貿易及投資優先，各國談判的題目都涵括關稅、非關稅貿易障礙、投資以及採購等項目，期盼解決跟各國貿易逆差的問題，台灣當然也不例外，所以我方在8月1日獲得是暫時性的對等關稅稅率。

工作小組強調，目前台美對等關稅談判仍在進行，也一併磋商232條款，特別在投資及供應鏈合作等議題上，攸關我國產業的下階段全球佈局及經濟發展，各項討論仍還待持續進行，尚未議定任何金額規模。我方將持續以國家利益、產業利益以及國家安全與國民健康福祉為談判總原則。

工作小組表示，高度遺憾該報導未經查證，所提數字及例舉項目和談判情形亦多出入，並在不確實的基礎上論稱所謂衝擊影響，對於還在持續進行中的談判，這樣不實的訊息也可能為談判投入不必要的風險。

工作小組強調，一如所有的對外經貿談判，未來若與美方達成協議，台美雙方將會公布並說明談判條件，政府也會將完整協議內容交付國會審議。

台美 經貿 對等關稅

