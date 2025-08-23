「脆」不再綠油油 專家：白帶頭藍跟進 較符合社會真實樣貌

國民黨推出「萊爾校長」系列動畫，令外界對藍軍的文宣戰力耳目一新，事實上，藍白陣營陸續也在Threads「脆」上攻城掠地。學者專家觀察，一年前上Threads「大概會以為全台灣大概過半數以上都支持民進黨」。不過自從白營小草開始勇於站出來戰言論，如今藍營支持者也陸續加入，才讓Threads的言論比較符合多元社會的真實樣貌。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚指出，若是一年前上Threads會發現，多數言論的確對民進黨比較友善，那種幾乎一面倒的聲量，甚至會讓人以為全台灣大概過半數以上都支持民進黨。但經過觀察也發現，其中某些帳號是否為刻意安排的？令人懷疑是否真實存在？不過近期以來不少真實的用戶陸續加入Threads之後，的確開始讓Threads的用戶組成和發言內容，比較多元呈現，也比較符合一般社會的多數意見。

賴祥蔚分析，很多人開始使用Threads之後發現意見幾乎一面倒，可能很多人會因此選擇不再使用Threads，不過很多年輕白營支持者是踴躍開設Threads帳號，並且踴躍發表意見，並且和綠營支持者在意見上攻防，所以也就是大約從去年開始，Threads上就開始出現很多小草的聲音。如今藍營的聲音也陸續出來，使Threads的言論開始多元呈現，比較像其他的社交媒體平台。

賴祥蔚還進一步分析，從Threads的演變來看，小草等白營支持者比較勇於跳出來和不同立場的對象進行政治攻防，而藍營的年輕人就相對比較溫和。

賴祥蔚認為，利用新興媒體平台去營造聲勢，這是積極的政黨本來就應該做的事情，所以從Threads的趨勢來觀察，民進黨繼續在新興社群平台上搶占先機，引導言論風向的操作，未來一定還會繼續上演。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，本來綠營有特別經營Threads，希望能夠做為社群行銷的大本營，畢竟在2024年大選中，民眾黨較強的是短影音，國民黨在Line群組上較強，民進黨較無社群基本盤，所以經營Threads就變成民進黨的重中之重。

不過鈕則勳認為，即使藍軍在Threads上經營稍慢，但有穩紮穩打之勢，特別在726大罷免之前，藍軍在Threads上已經扳回一城，和綠營形成分庭抗禮之勢，衝破了綠營同溫層；而藍營726反罷大勝，加上「萊爾校長」及蘭嶼礦泉水等對國民黨有利且可訴諸年輕人的行銷操作後，更有利於藍軍在Threads上的聲量直線拉高。

