環境部通知取消水洗飛灰1億補助 謝國樑：對立回到原點

基隆市長謝國樑今天說，市府昨天收到環境部來函通知，原本要補助焚化廠80%某個水洗飛灰相關的補助案，未來就不再補助，地方因此要多支出1億。謝國樑說，中央說要增加統籌分配款，但他感受不到中央的善意，批中央把計畫型補助砍光光，等於又回到原點，對立也回到原點。

謝國樑今天上午10時前往投票時被問到對內閣改組的看法，謝說，內閣改組行政院可以更符合民眾的期待，希望內閣閣員本身能多體察地方政府與中央政府合作的需求。

謝國樑話鋒一轉，提及像昨天就收到環境部來函通知，原本要補助80%某個水洗飛灰相關的補助案，未來就不再補助，地方因此要增加支出1億。

謝國樑質疑「到底中央政府對地方到底是不是善意？我目前為止沒有感受到太多的善意，不然也不會把這樣的補助款全部都取消。」

謝國樑說，地方還是會努力走下去，未來統籌分配款如果增加，計畫型補助款不能全部都取消，這樣等於統籌分配款沒有實質增加，水洗灰飛是邁向環保重要的一條道路。

「中央要增加統籌分配款，卻把計畫型補助砍光光，等於又回到原點，對立也回到原點，這是我的心裡話，個人感到非常的憂慮。」謝國樑說，還是用更多的數據向環境部溝通。

謝國樑表示，他希望朝野共好共榮，為了台灣一起努力，不要尖銳的對立。等今天投票結果出來後，大家可以好好思考，針對這幾波的投票結果，思考台灣如何走向同心協助合作的一個共同未來。

