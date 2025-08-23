民進黨搞直播乏人問津 空戰成黨中央改組後回防重點

民進黨在大罷免遇挫敗，黨內部掀起檢討聲浪，民進黨人士表示，對手陣營極力炒作各種仇恨值，重塑「討厭賴清德」氛圍，民進黨卻未能及時反應，讓各種謠言和仇恨言論透過社群平台發酵，也顯示出其在網路空戰的鈍化，這方面是將來黨中央改組後要強化回防的地方。

民進黨人士指出，社群媒體在現代選舉中扮演重要角色，過去蔡英文政府在運用社群媒體上領先在野陣營，如今賴清德雖然高度重視，也推出了許多直播節目，但似乎效果有限。

以民進黨YT頻道「老闆叫我開直播」節目為例，原本希望在今年春節改版後能更貼近青年世代，探討各類社會議題、次文化潮流；但該節目近一個月內5次直播的觀看數均在2千上下，就連726罷免前3天的最後衝刺，累積下來也僅有2683次。

幾乎天天放送的「午青LIVE」，一周來6集的觀看次數均未達1千次，其中以15日的「阿川論政 普發現金一萬元 民眾黨要擋？黃國昌核能立場大變 包牌求政治利益！」843次為最佳，21日的「青年戴路 拔羅波罷起來！藍委羅明才失格？」更只有137次觀看。

民進黨人士說，科技瞬息萬變，當在野黨將網路空戰的觸角延伸到YouTube等影音平台，更跟上「短影音」的風潮以一分鐘不到的影片，搭配聳動的標題、吸睛的特效來做政治攻擊時，綠營卻仍固守在多次被指流失年輕用戶的臉書，雖然在IG、Threads仍有努力，但相較於對手陣營從PTT、Dcard、巴哈姆特等討論區，一路到抖音、小紅書等平台，輔以傳統媒體、臉書、LINE的包圍作戰，將「下架民進黨」的仇恨言論，在青年族群到中、老年長者中一再傳播，仍力有未逮。

該人士說，目前府院黨空戰缺乏一個領導人物整合資源、統一下指令，這是府院黨改組後，要正視的課題。

