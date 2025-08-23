藍靠「萊爾校長」成網路亮點 白急思跳脫柯文哲案的新話題

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
白營人士坦言，白營目前空戰主旋律集中在前主席柯文哲案情上，話題顯相對無力，是民眾黨要正視的警訊。圖／聯合報系資料照片
白營人士坦言，白營目前空戰主旋律集中在前主席柯文哲案情上，話題顯相對無力，是民眾黨要正視的警訊。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯挺過726罷免危機後，重新開設Threads「脆」帳號，帶大批年輕人進攻，帶動藍營青年軍攻占該平台生態，但藍軍空戰據點成形，卻也壓縮白營空間。白營人士坦言，白營目前空戰主旋律集中在前主席柯文哲案情上，話題顯相對無力，是民眾黨必須要正視的警訊。

一名擅長網路操作的民眾黨人士表示，去年總統大選期間，YouTube的流量幾乎是民眾黨的天下，也讓民眾黨在選舉中掌握大多數的網路流量。而民進黨也在大選後，讓黨籍立委或發言體系開直播頻道，試圖奪回原本的年輕族群，大罷免期間也利用Threads平台串聯出新的同溫層。

該人士坦言，但大罷免後，這波空軍戰反而被年輕一輩的藍營攻占，由最熟悉網路生態的徐巧芯帶頭，由這樣的「空軍司令」進軍Threads，是藍營在大罷免後最重要的網路戰略。由於Threads的特殊演算法，帳號所有的回應會被所有追蹤者看到，也因此可利用自身大量追蹤者的優勢，在Threads上與綠營支持者筆戰或是主動破除謠言，踏進別人的同溫層清洗。

該名人士分析，藍營近期也主動推出「萊爾校長AI」影片，顯示出新生代藍營對於新工具的掌握度及流量密碼，這對於明年的地方議員的選舉，都非常有幫助。反觀白營目前空戰主旋律集中在前主席柯文哲的案情上，黨中央原本也想利用主席黃國昌備戰新北市長一事，創造出一輪新的討論，不過一波民調操作後，話題也顯得相對無力。

「這是民眾黨正視的警訊。」該名人士指出，雖然目前藍白的族群會流量共享，藍白觀眾的「網路合」會一路到2028，但柯文哲非常重視流量，這也是民眾黨一直以來的優勢，大罷免與公投選舉後，緊接而至是各地方的選舉，如果民眾黨失去流量造山的能力，那明年的縣市長合作也將增添許多變數。

