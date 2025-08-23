「不爽就幹」 藍青年勇於空戰青鳥 成突破網路劣勢的流量密碼

國民黨立委徐巧芯以及若干國民黨青年四處在社群網站「Threads」上，針對親綠人士、青鳥或綠營政治人物的貼文，留言反嗆，「不爽就幹」操作模式，吸引眾多對民進黨「敢怒不敢言」的網友打破沉默，競相極盡挖苦之能事，也成為藍營突破網路劣勢的流量密碼。

國民黨網路作戰能力過去常被網友譏諷「跟不上潮流」，在「批踢踢」（PTT）時代、臉書（facebook）時代，網路輿論藍海常讓給民進黨染成「綠海」。不過，就在國民黨願把網戰的重責大任，交給熟悉網路操作的年輕世代後，「國民黨網戰能力極差」這一事情開始發生質變。

2023年7月，社群平台「Threads」（台灣俗稱「脆」）問世，以文字為主要交流方式，搭配短影音、圖片，形成短快風格，讓使用者可以一刷再刷，產生平台黏著。同時，平台演算法會讓瀏覽數高的貼文，更容易被推送到使用者眼前；而Threads管理風格類似另一著名社群平台「X」（舊名「推特（twitter）」），給予使用者極高的使用自由，「不怕你發文，就怕你不發」。因此，辛辣的網路攻訐在Threads上更能吸睛。

今年3月後，全台捲入大罷免的紛擾中，親綠網友、側翼、青鳥甚至是政治人物本身在Threads上，大肆宣揚政治理念，疾呼大罷免大成功，出征不同的不挺罷的市井小民，迅速席捲台灣的Threads使用者。但從某一特定時點開始，國民黨青年、親藍年輕網友，更甚者是單純看不下去青鳥行徑的網友，開始大力反擊青鳥，揚言讓大罷免大失敗，反罷、偏藍聲量能匹敵挺罷、綠營聲量。

726罷免投票結束，國民黨立委徐巧芯在Threads上，四處於綠營帳號或親綠帳號的貼文底下留言嗆聲，加上國民黨青年加入行列，進一步產生號召效果，讓更多早已不滿青鳥、綠營的網友敢於開口挑戰偏綠言論，更有的留言是極盡挖苦，「不爽就幹」。

徐巧芯說，726以後，綠營很多假帳號、網軍退出，所以她覺得是加入Threads的好時機。她的留言方式一直都是這樣，只是Threads的版面跟演算法讓她的留言速度可以更快。她都是以反諷、澄清或者網路哏圖的方式留言，讓網友能夠看得懂甚至會心一笑。

徐巧芯表示，綠營習慣在自己的同溫層討拍，會導致偏誤，看不到整體實際的氛圍，但她都會走出同溫層，甚至以同溫層外為主，避免對於議題情勢誤判。

另一方面，國民黨近日為挺核三延役公投，發布模仿美國動畫「南方四賤客」的CF，在Threads上引起熱烈迴響，也衍生「二創潮」，此又是國民黨網路作戰的另一成功案例。

國民黨發言人鄧凱勛任青年團執行長，他解釋為何國民黨網戰，由固守轉猛攻的原因。他表示，726民進黨發起的大惡罷大失敗後，許多原本在社群上擔心被青鳥出征、被民進黨無限上綱獵巫的年輕人，發覺自己的理性務實並非少數聲音，反而更勇於在網路上表達立場。

鄧凱勛說，國民黨新一代政治人物如徐巧芯、發言人楊智伃，甚至KMT的小編等，帶頭在社群上發起反擊，加上黨中央團隊在主席朱立倫全力支持下，推出許多引發熱烈討論的創意內容，例如「南方四賤客的萊爾校長」等影片，更進一步凝聚了在野支持者的聲量與氣勢。

鄧凱勛指出，近期藍營在社群操作上的成功，不僅獲得廣泛好評，也吸引許多原本不敢表態、甚至非藍的年輕人在社群上並肩而行。然而民進黨依舊不願面對民意，不肯正視年輕選民正在流失、對執政黨日益反感的警訊，「萊爾校長」繼續剛愎自用在823公路上迷航，與民意對撞。

鄧凱勛直言，「國民黨真的不一樣了」是最近最常聽到的聲音，未來國民黨將持續在社群上展現活力與戰力，來突破民進黨的謊言與側翼的霸凌。 在國民黨主席朱立倫的帶領下，國民黨青年軍14日上午在中央黨部舉行「核三公投投同意CF發表、拒絕電價暴衝路，反對LIE功德園」記者會，發布風格模仿美國動畫「南方四賤客」的CF。圖／聯合報系資料照片

