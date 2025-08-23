快訊

高雄槍擊命案…槍手30秒槍殺死者！警從這些手法研判是「PRO」級的

甲子園／沖繩尚學勇闖決賽全島掀狂熱 航空增開應援班機

駭人畫面曝！台中騎士待轉區停等紅燈...遭21歲「無照男」背後撞飛慘死

核三公投潘孟安回鄉投票：若重啟需符合2必須3原則

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今天823核三重啟公投，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東縣車城鄉投票。記者潘奕言／攝影
今天823核三重啟公投，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東縣車城鄉投票。記者潘奕言／攝影

今天823核三重啟公投，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東縣車城鄉投票。他說，他長期身處恆春半島，恆春已承載核三40年；核管法修法通過後，核三無論重啟、延役都有相關法律規範，安全檢查是必要的，也要符合「兩個必須、三個原則」。

潘孟安說，投票是人民的權利與義務，無論同不同意都要踴躍投票。他身處恆春半島，過去40年恆春已承載太多沉重負擔，也看到大家心裡的擔憂，核三只有發電、沒有產業，40年來只有南電北送。

他說，核三建造時的確造成恆春一波經濟榮景，但工程結束後就沒了。真正有在核三就業的恆春人大概只有200出頭，其他都住在高雄，每天上下班時間都可以看到幾十部遊覽車進出，把核三人員從高雄、鳳山載來或載回。除了大修有工程人員外，恆春在地到核三就業多為派遣工，或消防、保全等。

潘孟安強調，核管法修法通過後，核三重啟、延役一定要有相關法律規範，安全檢查是必要的。就像一輛40年老車要換零組件、報廢，也都要有法令規範。核電一定要符合「兩個必須、三個原則」。

兩個必須為核安會必須依法訂定完成安全審查程序辦法、台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。三個原則為核安無虞、核廢有解、社會共識。

今天823核三重啟公投，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東縣車城鄉投票，談到過去40年恆春已承載太多沉重負擔感到很無奈。記者潘奕言／攝影
今天823核三重啟公投，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東縣車城鄉投票，談到過去40年恆春已承載太多沉重負擔感到很無奈。記者潘奕言／攝影

核三 恆春 潘孟安

延伸閱讀

川普課台20％關稅 賴總統：不是台灣的談判目標

潘孟安率大法官被提名人 拜會民進黨團爭取支持

率大法官被提名人拜會民進黨團 潘孟安盼全數通過

大法官人事案725投票 潘孟安明陪同被提名人拜會民進黨團

相關新聞

是否參選國民黨主席將攤牌 趙少康：盧秀燕一定做明智決定

國民黨主席未來誰來接，至今尚無明確人選。熱門人選台中市長盧秀燕卻傳出無意參選，現任主席朱立倫交棒意志堅定。資深媒體人趙少...

基隆投票冷清工作人員等嘸人 謝國樑：2年投4次難免疲憊

基隆市各投開票所今天上午投票十分冷清，民眾出門投票稀稀落落，少見以前選舉時的投票人潮，工作人員等嘸人，市長謝國樑上午10...

5分鐘投完票 被問心情、副總統蕭美琴回這句話

今天是第二波立委罷免及核三延役公投案投票日，副總統蕭美琴今天10點56分到永和區永平國小投票，對媒體說「大家午安」後就進...

環境部通知取消水洗飛灰1億補助 謝國樑：對立回到原點

基隆市長謝國樑今天說，市府昨天收到環境部來函通知，原本要補助焚化廠80%某個水洗飛灰相關的補助案，未來就不再補助，地方因...

民進黨搞直播乏人問津 空戰成黨中央改組後回防重點

民進黨在大罷免遇挫敗，黨內部掀起檢討聲浪，民進黨人士表示，對手陣營極力炒作各種仇恨值，重塑「討厭賴清德」氛圍，民進黨卻未...

「不爽就幹」 藍青年勇於空戰青鳥 成突破網路劣勢的流量密碼

國民黨立委徐巧芯以及若干國民黨青年四處在社群網站「Threads」上，針對親綠人士、青鳥或綠營政治人物的貼文，留言反嗆，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。