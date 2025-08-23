被問昨嗆記者「白癡問題」 黃國昌：不知所云 強我所難

重啟核三公投今登場，民眾黨主席黃國昌稍早快閃台北車站宣講，被問及昨行程反嗆記者「這是什麼白癡的問題」。黃國昌說，不知道媒體在問什麼，問這麼空泛的問題真的無從回答，他不是不願意回答問題，「你們這樣真的強我所難。」

黃國昌昨天對於媒體提問時事，說「沒有聯訪還是要來？有時候相互尊重，就說沒有聯訪硬要來這邊，不是搞得大家很累嗎？」對於該媒體提問有關美國律師資格失效問題，黃國昌則說，「這是什麼白癡的問題」，隨即轉身離開。引發網路討論。

黃國昌今被問及此事，他說，「我跟哪位媒體互動有摩擦？不好意思，我根本不知道你在問什麼，你問這麼空泛的問題我真的無從回答。」他更強調，不是不願意回答問題，因為媒體朋友應該都知道他的習慣，「我根本不知道你在說什麼，到底要我怎麼回答？」

媒體追問此事，黃國昌強調，因為真的不知道在說什麼，「你可以描繪的具體一點嗎？因為你們這樣真的強我所難，問了我一些我根本不知道你在說什麼的問題，並不是我不願意回答你。」至於遭綠委林淑芬要求直球對決美國爸爸身分，黃說，林淑芬為了要模糊整個核三延役公投焦點，配合綠營側翼做這樣的操作，沒有什麼回應的必要。

對於媒體再問投票結束會專心拚新北？黃國昌說，大家一起為新北市努力，每個政治人物該做的事情就是每天在自己工作崗位上認真做事，藉由每天認真做事，能讓台灣進步一點，持續累積下來，希望可以帶給人民更好的生活。 民眾黨主席黃國昌（右）上午在投完票後，緊接著前往台北車站出席快閃行動，呼籲滿18歲之公民，出門投票展現民意。記者曾學仁／攝影

