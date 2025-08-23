聽新聞
是否參選國民黨主席將攤牌 趙少康：盧秀燕一定做明智決定
國民黨主席未來誰來接，至今尚無明確人選。熱門人選台中市長盧秀燕卻傳出無意參選，現任主席朱立倫交棒意志堅定。資深媒體人趙少康今日表示，今天過後較清楚，盧秀燕政治歷練30年，一定會做最明智的決定。
今為「核三延役」公投投票日，趙少康一早就現身投票所投票。他談及國民黨主席改選，他說今天過後可能會較清楚，今天要被罷的7名藍委，台中占3個，盧秀燕壓力也很大，她怎麼講都不好，講要選也不好，講不選也不好，所以823後會較清楚。
趙少康指出，總統候選人跟黨主席是同一個人，在輔選方面較容易，不過這也要看當事人意願。
趙少康強調，盧秀燕政治歷練30年，在中部守護30年，她一定會做最明智的決定。
