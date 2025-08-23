決戰823 盧秀燕一早前往健行國小完成公投投票

選舉必有輸贏，勝利人人開心，敗選不免愁雲慘霧，接下來更得要面對黨內與民間的壓力。民進黨對在野陣營發起大罷免，第一回合以25比0慘敗，秘書長林右昌請辭，本周三（20日）由徐國勇接任。由於第二回合罷免結果出爐在即，結果顯然是與上任三天的徐秘書長無關。 回顧以往，朝野政黨選舉大敗時，採取的動作，包括黨務或內閣大洗牌，或是強調「鞏固領導中心」，這些動作對下次選舉的走勢，有什麼樣的影響？此次賴清德執政下的府院黨，回應方式與之前相比又如何？

