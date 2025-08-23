快訊

賴總統返台南投公投票！還在人行道「關心這些事」

初聘教授／沒洋博光環難求職？ 2類博士成母校聘任最愛

重啟核三公投！賴總統現身台南安平國中投票

決戰823 盧秀燕一早前往健行國小完成公投投票

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）一早前往北區健行國小完成公投投票。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）一早前往北區健行國小完成公投投票。記者黃仲裕／攝影

台中市3名藍委及核三重啟公投投票今天舉行，台中市長盧秀燕今早到北區健行國小投公投票，花不到五分鐘就完成投票作業，面對媒體提問，輝達執行長黃仁勳稱「核能也是一個很棒的選項」，盧並未回應，投票後就一路走到校門口，最後上車離去。僅在過程中微笑要大家注意安全。

投票 公投

延伸閱讀

黃仁勳對核能表態…盧秀燕今投票反應曝光

魏哲家晚宴作東 黃仁勳大讚：台積電團隊全世界最棒

黃仁勳訪台積電 確保供應無虞

業界分析黃仁勳目前兩大經營重點 台積電是其一的重中之重

相關新聞

傅崐萁偕妻投票：希望今天過後有乾淨、便宜的電

國民黨立院黨團總召傅崐萁今天上午偕妻子、花蓮縣長徐榛蔚一同投下核三延役公投票。他說，今天是非常重要的日子，希望台灣過去近...

北市823公投「冷清」蔣萬安催票這族群踴躍行使公民權

今天是823公投日，台北市長蔣萬安上午到永安國小投票所投票，對於會不會擔心核三延役公投無法達到門檻？蔣萬安說，希望大家對...

侯友宜陪羅明才投票 籲賴政府「唯才不唯親」

823第二波罷免及核三延役公投今天投票，新北市長侯友宜上午陪同立委羅明才在新店行政園區投票。對於外界關注罷免後的政局走向...

黃仁勳對核能表態…盧秀燕今投票反應曝光

核三重啟公投及罷免案今投票，台中市長盧秀燕今早到北區健行國小投公投票，針對輝達執行長黃仁勳稱「核能也是一個很棒的選項」，...

罷戰若又敗誰扛責？「主席請辭vs.鞏固中心」藍綠有前例

選舉必有輸贏，勝利人人開心，敗選不免愁雲慘霧，接下來更得要面對黨內與民間的壓力。民進黨對在野陣營發起大罷免，第一回合以25比0慘敗，秘書長林右昌請辭，本周三（20日）由徐國勇接任。由於第二回合罷免結果出爐在即，結果顯然是與上任三天的徐秘書長無關。 回顧以往，朝野政黨選舉大敗時，採取的動作，包括黨務或內閣大洗牌，或是強調「鞏固領導中心」，這些動作對下次選舉的走勢，有什麼樣的影響？此次賴清德執政下的府院黨，回應方式與之前相比又如何？

賴清德首次面對面座談回應關稅衝擊 漁民：要的就是總統一句話

美對台課徵暫時性關稅20％，衝擊台灣銷美的鬼頭刀產業，總統賴清德昨率行政院秘書長龔明鑫與相關部會到宜蘭蘇澳區漁會與產業界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。