快訊

賴總統返台南投公投票！還在人行道「關心這些事」

初聘教授／沒洋博光環難求職？ 2類博士成母校聘任最愛

重啟核三公投！賴總統現身台南安平國中投票

影／重啟核三公投 賴清德總統台南投票

攝影中心／ 記者陳正興／台南採訪即時報導
重啟核三公投今天舉行，賴清德總統前往台南安平國中投票。記者陳正興／攝影
重啟核三公投今天舉行，賴清德總統前往台南安平國中投票。記者陳正興／攝影

重啟核三的全國性公投案今天舉行，身兼黨主席的賴清德總統日前曾表示，核電的安全「是科學問題，不是公投能夠解決」，賴清德在上午9點24分現身安平國中投票所，投下自己的一票。

重啟核三公投今天舉行，賴清德總統前往台南安平國中投票。記者陳正興／攝影
重啟核三公投今天舉行，賴清德總統前往台南安平國中投票。記者陳正興／攝影

公投 核電 核三 賴清德

延伸閱讀

徐巧芯站台挺羅明才 籲用反罷免、公投「左右開弓」打臉賴清德

民主是「人民不要用肺發電」蔣萬安：明天用選票告訴賴清德

羅明才反罷免之夜 劉和然：用7比0再次打醒民進黨

黃國昌為羅明才站台 籲不同意罷免讓賴清德付出代價

相關新聞

影／賴清德返台南投公投票 在人行道停留數分鐘關心這些事

核三延役今公投，賴清德總統上午9點25分返回台南，在位於安平國中第1083投開票所完成投票，賴清德投完票僅揮手致意說聲「...

726坐輪椅今變胖又能走 柯媽氣色佳：今天人比較少

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹天氣晴朗，投票踴躍，一早8點陸續就有民眾前往投票，不過投票率明顯不如726。民...

馬英九低調投票 未對核三延役公投評論

今為核三延役公投投票日，前總統馬英九今早低調投票，並未對公投發表評論。

「投票結束不等於公民力量暫停！」王婉諭籲持續監督民代與政府

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，時代力量黨主席王婉諭一早便前往投票所，她表示，無論投票結果如何，這段時間所累積的公...

影／重啟核三公投登場 陳玉珍：金門投票率恐創新低

重啟核三公投今日投票，金門籍立委陳玉珍上午也從台灣返金投票。她研判，今年投票率可能創下新低，恐怕不到兩成。

影／罷免投票日 林思銘與妻一早投票：好天氣助投票率破5成

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹縣立委林思銘今天一早與妻到投開票所投票，面對媒體提問時，他表示心情如同今天的好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。