羅明才投票直呼「遭殘酷霸凌」 盼畫下句點、回歸民生

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立委羅明才今在新北市長侯友宜陪同下到新店行政園區完成投票。記者張策／攝影
新北市立委羅明才今在新北市長侯友宜陪同下到新店行政園區完成投票。記者張策／攝影

823大罷免投票登場，新北市立委羅明才今上午現身新店行政園區投票。他坦言這場罷免選舉是他從政30多年來首次遭遇，「一路走來覺得遭受了很殘酷的霸凌，有點孤單、有點寂寞、心裡有點冷」，並以歌曲「朋友」歌詞比喻，強調有許多鄉親與藍營市長、民代一路鼓勵，讓他在最艱困的時刻依舊感受到溫暖。

羅明才表示，今日是「畫下句點的時刻」，期盼大罷免後能讓政治紛擾止息。他強調，台灣正面臨美國關稅壓力、就業問題、勞工辛苦與單親家庭需要照顧等挑戰，政府應回到民生經濟的核心議題，而非陷入無謂的政治消耗。

他也點名具體政策，要求政府好好執行普發現金1萬元，並落實財政收支劃分法的推動，避免再以「窒礙難行」為由延宕改革。他質疑，稅收超徵1兆8000億元卻不見合理交代，「錢到哪裡去了？」呼籲政府公開透明，不應再以「保密30年」為由迴避，必須回到正常治理。

今日天氣晴朗，投票所人潮踴躍，投票率被看好有望提升。羅明才在受訪後，面帶微笑與現場支持者一一揮手致意，親切與民眾寒暄後，進入投票所完成投票。

新北市立委羅明才今在新北市長侯友宜陪同下到新店行政園區完成投票。記者張策／攝影
新北市立委羅明才今在新北市長侯友宜陪同下到新店行政園區完成投票。記者張策／攝影
新北市立委羅明才今在新北市長侯友宜陪同下到新店行政園區完成投票。記者張策／攝影
新北市立委羅明才今在新北市長侯友宜陪同下到新店行政園區完成投票。記者張策／攝影
新北市立委羅明才今在新北市長侯友宜陪同下到新店行政園區完成投票。記者張策／攝影
新北市立委羅明才今在新北市長侯友宜陪同下到新店行政園區完成投票。記者張策／攝影

