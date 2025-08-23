馬英九低調投票 未對核三延役公投評論

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
核三重啟公投在今天與7件國民黨籍立委罷免案一同舉行投票，台北市只有核三重啟公投，前總統馬英九上午前往投票。記者胡經周／攝影
核三重啟公投在今天與7件國民黨籍立委罷免案一同舉行投票，台北市只有核三重啟公投，前總統馬英九上午前往投票。記者胡經周／攝影

今為核三延役公投投票日，前總統馬英九今早低調投票，並未對公投發表評論。

今早，馬英九和夫人周美青一起現身，前往投票。馬英九一身輕便，著藍白細條紋襯衫、牛仔褲，前往文山區衛理公會投票，周美青隨馬英九走入投票所。

有路過民眾看到馬英九，向馬英九問早。馬英九也精神飽滿地向民眾問早，進入投票所投完票後，便緩步離開，並無對公投發表意見或評論。

公投 核電 核三 馬英九 周美青

延伸閱讀

遭藍爆獲就安基金「奉旨給飯」？「零日攻擊」導演羅景壬回應了

賴清德避談抗戰 馬英九：媚日遺忘國人屈辱、不配當中華民國總統

為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

726罷免投票日 馬英九投完票：我感覺很好

相關新聞

影／賴清德返台南投公投票 在人行道停留數分鐘關心這些事

核三延役今公投，賴清德總統上午9點25分返回台南，在位於安平國中第1083投開票所完成投票，賴清德投完票僅揮手致意說聲「...

726坐輪椅今變胖又能走 柯媽氣色佳：今天人比較少

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹天氣晴朗，投票踴躍，一早8點陸續就有民眾前往投票，不過投票率明顯不如726。民...

馬英九低調投票 未對核三延役公投評論

今為核三延役公投投票日，前總統馬英九今早低調投票，並未對公投發表評論。

「投票結束不等於公民力量暫停！」王婉諭籲持續監督民代與政府

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，時代力量黨主席王婉諭一早便前往投票所，她表示，無論投票結果如何，這段時間所累積的公...

影／重啟核三公投登場 陳玉珍：金門投票率恐創新低

重啟核三公投今日投票，金門籍立委陳玉珍上午也從台灣返金投票。她研判，今年投票率可能創下新低，恐怕不到兩成。

影／罷免投票日 林思銘與妻一早投票：好天氣助投票率破5成

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹縣立委林思銘今天一早與妻到投開票所投票，面對媒體提問時，他表示心情如同今天的好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。