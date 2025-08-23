今為核三延役公投投票日，前總統馬英九今早低調投票，並未對公投發表評論。

今早，馬英九和夫人周美青一起現身，前往投票。馬英九一身輕便，著藍白細條紋襯衫、牛仔褲，前往文山區衛理公會投票，周美青隨馬英九走入投票所。

有路過民眾看到馬英九，向馬英九問早。馬英九也精神飽滿地向民眾問早，進入投票所投完票後，便緩步離開，並無對公投發表意見或評論。

