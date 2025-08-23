快訊

賴總統返台南投公投票！還在人行道「關心這些事」

初聘教授／沒洋博光環難求職？ 2類博士成母校聘任最愛

重啟核三公投！賴總統現身台南安平國中投票

「投票結束不等於公民力量暫停！」王婉諭籲持續監督民代與政府

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
時代力量黨主席王婉諭一早便前往投票所，她表示，無論投票結果如何，這段時間所累積的公民動能不會因為投票結束而暫停。圖／王婉諭提供
時代力量黨主席王婉諭一早便前往投票所，她表示，無論投票結果如何，這段時間所累積的公民動能不會因為投票結束而暫停。圖／王婉諭提供

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，時代力量黨主席王婉諭一早便前往投票所，她表示，無論投票結果如何，這段時間所累積的公民動能不會因為投票結束而暫停。呼籲大家持續關注，繼續監督所選出來的民意代表與政府的政策，才能讓台灣更好。

王婉諭表示，她今天一早就來到了投開票所完成了罷免案和公投案的投票，相信這段期間以來，為罷免案努力的夥伴們都非常辛苦，希望在投票結束後，大家能稍微放下緊張與擔憂，好好休息並陪伴家人朋友。

王婉諭指出，下午就會出現了投票的結果了，不論結果如何，這段期間以來醞釀、累積起來的公民關懷政治、關懷社會的動能，不會因為投票結束而暫停。

她也呼籲，希望大家能夠持續地來關注，繼續監督所選出來的民意代表，繼續來監督政府的各種政策。因為唯有每個人都發揮公民監督的力量，就有機會讓台灣可以更好，讓新竹縣可以更好。

公投 核電 核三 王婉諭

延伸閱讀

影／有畫面有真相 時力王婉諭盼朝野支持「監管雲」入法

823罷免倒數！民進黨偕竹二罷團行腳催票 王婉諭啟動7場說明會

呂秀蓮籲組跨黨內閣 綠委：「當今聖上」不喜歡聽指點人事

王婉諭為林岱樺偵查大公開抱屈 陳昭姿批選擇性正義

相關新聞

影／賴清德返台南投公投票 在人行道停留數分鐘關心這些事

核三延役今公投，賴清德總統上午9點25分返回台南，在位於安平國中第1083投開票所完成投票，賴清德投完票僅揮手致意說聲「...

726坐輪椅今變胖又能走 柯媽氣色佳：今天人比較少

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹天氣晴朗，投票踴躍，一早8點陸續就有民眾前往投票，不過投票率明顯不如726。民...

羅明才投票直呼「遭殘酷霸凌」 盼畫下句點、回歸民生

823大罷免投票登場，新北市立委羅明才今上午現身新店行政園區投票。他坦言這場罷免選舉是他從政30多年來首次遭遇，「一路走...

影／中八罷免江啟臣案領銜人：大家已盡力尊重選民最後選擇

台中市立委第八選區罷免江啟臣案領銜人廖芝晏今天表示，這段日子從提議、連署到投票，大家一直很努力，中八罷團團隊和全體志工已...

馬英九低調投票 未對核三延役公投評論

今為核三延役公投投票日，前總統馬英九今早低調投票，並未對公投發表評論。

「投票結束不等於公民力量暫停！」王婉諭籲持續監督民代與政府

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，時代力量黨主席王婉諭一早便前往投票所，她表示，無論投票結果如何，這段時間所累積的公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。