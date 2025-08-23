侯友宜陪羅明才投票 籲賴政府「唯才不唯親」

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）上午陪同立委羅明才在新店行政園區投票。記者張策／攝影
823第二波罷免及核三延役公投今天投票，新北市長侯友宜上午陪同立委羅明才在新店行政園區投票。對於外界關注罷免後的政局走向，侯友宜強調，最重要的是「解決人民的痛苦」，呼籲朝野應共同努力，讓台灣能夠走出困境。他表示，台灣正面臨內憂外患，不僅有關稅問題與經濟挑戰，也有政治動盪與朝野對立，期盼在罷免落幕後，政局能盡速恢復穩定。

侯友宜也語帶提醒地指出，「政府不能任人唯親，要任人唯才。」他強調，用專業才有辦法真正解決人民面臨的問題，這才是能做事的團隊。他期許賴清德政府的人事布局與行政整合能符合人民期待，而不是流於派系分贓，唯有如此，台灣才可能迎來新的契機。

至於今日同步舉行的核三延役公投，侯友宜回應媒體詢問時表示，他尊重民眾各自的選擇。他強調，能源議題涉及國家未來發展，應該以「全方位、理性、專業的角度」討論，不應淪為政治操作或情緒勒索。他提醒，攸關電力穩定與產業競爭力的問題，必須讓社會能冷靜面對，尋找最能兼顧安全、永續與經濟的能源路線。

新北市長侯友宜（中）上午陪同立委羅明才（左）在新店行政園區投票。記者張策／攝影
