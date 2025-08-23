快訊

黃仁勳對核能表態…盧秀燕今投票反應曝光

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
核三重啟公投及罷免案今投票，台中市長盧秀燕今早到北區健行國小投公投票。記者黃仲裕／攝影
核三重啟公投及罷免案今投票，台中市長盧秀燕今早到北區健行國小投公投票，針對輝達執行長黃仁勳稱「核能也是一個很棒的選項」，盧並未回應，投票後就一路走到校門口，最後上車離去。

盧秀燕今投公投票，投票後，媒體問及盧秀燕對於鄭麗文參選黨魁看法、黃仁勳稱核能也是一個很棒的選項、美國總統川普批綠電是「世紀騙局」等，但盧皆未正面回應，僅微笑要大家注意安全。

民政局長吳世瑋表示，此次公投台中市有241萬6540人有投票權，其中首投族約莫9.3萬人，全市共設置1898個投開票所。另外，台中市第2選舉區投票人數30萬7742人、第3選舉區為26萬599人、第八選舉區20萬8849人。

民政局表示，請勿在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1.5萬元以下罰金。此外，故意撕毀領得之罷免選票，違者處5000元以上、5萬元以下罰鍰；亦禁止攜出罷免票，違者處1年以下有期徒刑、拘役或科1.5萬元以下罰金。另投票後不得亮票，否則最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

核三重啟公投及罷免案今投票，台中市長盧秀燕今早到北區健行國小投公投票。記者黃仲裕／攝影
