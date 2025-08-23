賴清德首次面對面座談回應關稅衝擊 漁民：要的就是總統一句話

美對台課徵暫時性關稅20％，衝擊台灣銷美的鬼頭刀產業，總統賴清德昨率行政院秘書長龔明鑫與相關部會到宜蘭蘇澳區漁會與產業界座談。漁民會中踴躍發言，有人直言與農業部、漁業署都有達共識，但要的就是總統的一句話，讓他們感到心安和安全感。

台灣鬼頭刀漁業協會理事長、蘇澳區漁會總幹事陳春生會後表示，產業生產端與銷售端要提升競爭力，新港鬼頭刀漁業改進計畫（FIP）未來要升級到海洋管理委員會（MSC）規範，但過程中，他們希望國家力量介入去做，因為秘魯、厄瓜多都是國家力量介入到整個行政體系。

他認為，只要在行政上簡化、系統整合，就是另外一種競爭力的開始，賴總統和農業部對此也口頭承諾要協助。

陳春生說，最重要是低利貸款，以1碼來講，在非常時期，希望政府能從1年提高到2年。也提及「危機就是轉機」，讓漁業界一些不好的體制能夠摒除，維繫好的體制，之後不管將來面對哪一種風暴或哪個銷售端出問題，經過經驗可提升競爭力，未來面對的問題會損失更少。

昨是賴總統第一次來面對面座談，陳春生直言，漁民在會中提出的各項反映，之前農業部及漁業署都有7、8成的承諾且已達共識，為什麼現場踴躍發言？有一位漁民就說，「其實都講好了，但要的就是總統的一句話，讓他們感到心安和安全感。」

漁業署長王茂城會後表示，農業部推出三大面向、六大措施，也擔心公部門的方案有沒有哪些不夠周延，昨天賴總統、秘書長和部長一起來，就海洋捕撈漁業衝擊最嚴重的鬼頭刀來與業者座談，傾聽業界聲音。

王茂城說，業界提出具體建議，反映方案的主要獎勵措施集中在出口業者，漁船端就會感受到落差；農業部長陳駿季也特別表明，未來只要生產端願意配合這種水產品的消費趨勢，填寫漁撈日誌、填報卸魚聲明等措施去取得各類認證，朝FIP、MSC來做的話，農業部也在規畫如何獎勵漁船提升產業競爭力。

他說，關稅以外的問題比較多，比如說南方澳的上架場不足，希望農業部跟交通部趕快協調撥用土地，還有農企業拿了政府的獎勵措施，是否還要繳交營業稅的問題，部長也特別向財政部了解是可免繳營業稅，並在現場明確回應。

王茂城也提及漁民反映境外漁工脫逃問題，能否請內政部移民署加強查緝、防堵脫逃；境外僱用漁工回到港內後，只有14天居留期限，但遠洋漁船回來通常要做上架、維修、整補，14天明顯不夠的，漁民希望農業部、特別是跟秘書長龔明鑫反映，能不能協調內政部移民署延長暫停居留的期限。

他表示，賴總統、秘書長、部長都有具體回應業界反映的問題，大家對於這次從府院到農業部推出的產業支持措施，大家都還很肯定。 賴清德總統（左）昨天在農業部部長陳駿季（左二）等人陪同下，前往蘇澳區漁會，與台灣鬼頭刀漁業協會理事長、蘇澳區漁會總幹事陳春生（拿麥克風者）等業界代表座談。記者胡經周／攝影

