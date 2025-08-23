【專家之眼】賴政府應對美關稅 藏著蔡英文名言密碼

影響一地經濟活動的主要力量，大約是政府與市場兩者。政府能扮演角色，可以想想台灣經濟奇蹟前，具儒官精神的專業官僚如何做好相關規劃並扶持特定產業，最新動作，則可以看川普政府怎麼搞台灣的電子產業。近有外媒指美國政府計畫入股台積電，雖然亦有報導否認，但觀察輿論與賴政府主管部會反應，倒是頗堪玩味。

經濟部長開始說，剛聽到相關說明，需要確認訊息和真正影響的程度，這都需要專家評估，又講，若半導體被課徵高關稅，政府會研擬一套方式協助業者。他的回答遭到批評，應是受到社會大眾不滿政府無法保護台積電波及。但盱衡官員面對環境，或該理解他們難處。

環境重點有二：一、美國對外政策有新辦法，二、賴總統不准疑美。首先，美國川普總統對外諸多手段，充斥零和觀點，他的目的只讓美國再次偉大，而未使其他國家一起分享偉大。

目前對他政策變化的解釋，多以「新重商主義」來概括，從現有討論來看，其重點多偏於「商」的層面。例如，政策焦點關注國家外貿收支的平衡。他以不公平競爭與國家安全為由，對內補貼本國產業、對外施加高關稅，其關稅雖名為「對等」，但實則針對「貿易逆差」。他試圖透過關稅與談判壓制外國進口，以達到雙邊貿易平衡目的。

但必須注意的是，美國當下政情，恐怕不能僅滿足於貿易平衡。川普之所以上台、政策之所以變化的動力，是因為受全球化與新自由主義影響，美國內部貧富差距已到歷史高點，他競選第一任時，就獲得中西部鐵鏽帶與藍領的堅定支持，才能出人意料地以「排乾沼澤」挑戰既有秩序口號當選，再兼顧降稅對富人示好考量下，川普就只能從外國財富動腦筋回報了。

除了「商」的部分，在霸權穩定論的大國競爭邏輯下，美國政策之新，也在於逐漸演化出重視工業，希望製造業回流的改變。

這個觀點早在川普上台前就已影響美國政治。從現實主義邏輯看，大國較量的實力基礎不可能只奠基於服務業，工業更是重中之重。為了保持競爭優勢，美國也勢必要讓製造業回流，這就讓美國從2022年起陸續制定《晶片與科學法案》與《降低通膨法案》，藉由立法手段扶植本國戰略性產業，並對中國大陸祭出高科技出口管制。此次傳說中美國政府考慮入股，就是由上述法案的補助政策切入。

從上述觀點的「新」意來看，可以預期不只對川普任內造成影響。美國的貧富差距問題來自於資本主義內在矛盾，只要內部無法解決，必然會持續尋求外在資源流入；霸權穩定論裡的強權競爭，除非出現戰略耐心不足情況，否則也不太可能在短期內分出勝負。

這就進入了官員面對的第二個局勢：面對不能以拖待變的美國政策及其市場，賴政府對策如何？延續「不准疑美」立場，4月6日賴針對美關稅政策提出五大因應策略，最早表態投入、配合美國市場；然而，一個政府卻有不同立場。行政院提出的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，在個別產業影響評估的因應對策裡，幾乎每項都有建議拓展美國以外市場；即便是農業部方案，也包括「開拓多元市場」在內。

經濟部長不會沒看過常任文官寫的政策。但8月13日國安會高官才跟著賴「不准疑美」訓示，指責「疑美論」是中國大陸散播的認知作戰，經濟部長又怎會講出可能往疑、甚至反美方向思考的言論呢？

官員智慧風骨，留待國人比較台灣奇蹟時代與現今差異，但該重視的國家發展，前瞻性如何？雖然美國是台積電重要市場，轉移方向必須謹慎為之，但全然缺乏相當作法，僅以補助應對，這無疑是在消耗有限財政資源去填無底洞，終究不是長久之計。

考慮美國政策可能的長期改變，台灣眾多出口貨品自應早做打算。賴為黨派立場不准疑美，也將主要資源投資、配合美國，行政院則讓企業自來申請海外設立據點補助，卻排除了大陸市場、未提及一帶一路國家的投資方向。賴政府做法滿足當下，卻未顧及前瞻性，讓人聯想起2022年中研院前院長李遠哲稱總統蔡英文淨零碳排政策錯誤，蔡說「2024後不是我的事」！賴政府還有下個任期要拚，這個算盤打得太早了吧。

