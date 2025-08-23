聽新聞
補助「零日攻擊」導演 許銘春列被告

聯合報／ 記者蕭雅娟王昭月／連線報導

台劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊遭質疑與勞動部就業安定基金的開口合約核銷涉弊，獲二八七二萬元補助，新黨告發勞動部前部長許銘春涉貪，台北地檢署分他字案調查，將許明春列被告，與濫用就安基金「演唱會風波」併案調查。

許銘春昨未接電話，她的機要幕僚表示，不予回應，交由司法處置。

去年勞動部北部前分署長謝宜容爆發職場霸凌案，延燒就安基金爭議，許銘春被控以三六五餘萬元就安基金，舉辦音樂會，結果自己粉墨登場上台唱歌，形同用公帑辦個人演唱會，引外界熱議。

北檢接獲告發分案調查，除調閱相關公文蒐證，陸續約談承辦的多名公務員、廠商到案釐清，由於許銘春掌勞動部逾六年，長期管理就安基金，根據審計部查核報告顯示，二○二二至二○二四年間，未符合用途支出部分高達五一七四萬元，由於三個年度涉及標案相當多，全案仍由主任檢察官偵辦中。

國民黨日前開記者會，質疑勞動部以就安基金豢養「零日攻擊」導演羅景壬，原開口合約設定團隊應提供卅五支影片及兩場公開活動，但卻以一支影片和一場記者會打發，核銷獲一千多萬元，審計部認定「難以驗核履約結果」。

國民黨國政基金會副執行長凌濤指出，二○二二至二○二四年，羅景壬團隊接下勞動節主題影片製作與媒體宣傳，總經費高達二八七二萬元，占比百分之五十五點五一，這些錢不符合就安基金使用目的。

