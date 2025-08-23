軍警消調薪 政院提釋憲 在野痛批違憲違法

行政院以有違憲疑慮，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算。行政院昨天表示，兩項修法違反憲法權力分立跟責任政治，已於昨聲請釋憲及暫時處分；賴清德總統指出，若釋憲結果合憲將追溯補齊。但在野黨認為，軍人調整待遇已有法源，未依法編列預算並執行，即為違憲違法。

行政院發言人李慧芝說，立法院三讀通過的「軍人待遇條例」以及「警察人員人事條例」增加政府支出，違反憲法權力分立跟責任政治，且短時間內二度加薪，還將造成軍警文職併用的機關薪資結構失衡，對於公務人員退休撫卹制度也會出現不合理的差別待遇。

李慧芝指出，卅五年前以國民黨為多數的立法院，也曾作出決議，要求行政院「在七九年度再加發半個月公教人員年終工作獎金，以激勵士氣，其預算再行追加」。同為國民黨的行政院前院長李煥在一九九○年二月十日向司法院大法官聲請釋憲，最終大法官做出第二六四號解釋，明白指出立法院的決議是「就預算案為增加支出之提議」，違反憲法第七十條的規定，因此認定與憲法規定牴觸，宣告違憲。行政院在卅五年後也面臨相同困境，因此按照憲法程序尋求憲政救濟。

國民黨立委李彥秀說，行政院拒絕編列軍人加薪預算即違憲違法，立法院三讀通過的法案，經過總統公布實施就是正式法律，行政院須依法行政；行政院拒絕編列就是將自己當成「太上大法官」，不僅違背憲政主義的精神，更嚴重損害國軍官兵的權益與士氣。

民眾黨主席黃國昌說，在大罷免大失敗後，繼續重蹈過去錯誤，選擇用行政濫權方式，抗拒遵守國會三讀通過的法律，卓榮泰顯然是在對立法院宣戰，未來在政治上，衝突只會繼續升高而已。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨執政時期共幫國軍加薪六次，而國民黨馬英九時期僅一次，誰比較照顧軍公教，比一比就知。

