賴總統：國防預算2030年前達GDP5%

行政院會才通過明年度國防預算占ＧＤＰ百分之三點三二，賴清德總統昨天又進一步宣示，未來政府會繼續增加國防預算，可望在二○三○年前比照北約的標準，達到ＧＤＰ百分之五。民進黨立委表示，此舉展現台灣自我防衛決心；藍白立委質疑，短時間內膨脹國防預算，相關配套能否跟上？而且恐怕會排擠民生及社福等預算。

賴清德總統昨天赴宜蘭勗勉海軍一六八艦隊時表示，中國大陸數年來對台威脅與日俱增，面對灰色地帶侵擾的頻率持續提升，國軍弟兄姊妹不畏壓力，精準掌握敵情、強化戰訓本務，是國人安心的依靠。

賴總統強調，明年度國防預算將占ＧＤＰ百分之三點三二，可望在二○三○年前比照北約的標準，達到ＧＤＰ百分之五。不僅展現守護國家安全、保護民主自由人權的決心，也願意跟國際社會肩並肩站在一起，共同發揮威懾力量，以維護印太的和平穩定。

賴總統指出，政府不僅提高預算以強化國防力量，也秉持前總統蔡英文的「興安專案」持續修建國軍營舍空間，並改善福利待遇。

至於立法院提出的軍人待遇提升，賴總統表示，因為有涉及違憲的問題，行政院預計在送出總預算案時提出釋憲，後續將依照司法院大法官的釋憲結果，若合乎憲法，將追溯補齊；倘有違憲，將另循其他方式照顧國軍。

賴總統說，蔡英文任內最後一年為軍公教加薪百分之四，他去年替軍公教加薪百分之三，政府將持續完善對國軍官兵的照顧。

賴總統表示，除對外軍事採購，會持續支持國防自主，包括與國際友盟國家共同合作，從研發設計到生產製造等。不僅可以增加國防力量，也能帶動軍工產業發展，讓台灣的軍工產業永續支援國軍、強化國防力量，這才是永續雙贏之道。此外，籌措進來的武器裝備，包含下一代巡防艦、無人載具的獲得，以及國軍所有軍事需求的汰舊換新，政府都會給予支持，堅定做國軍的後盾，與時俱進，提升國軍整體戰力。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，國防預算提高，代表台灣自主防衛決心，民進黨團會全力支持。

國民黨立委李彥秀說，短時間內國防預算快速膨脹，相關配套是否能跟上是值得思考的問題，全民更期待看到賴總統明確的兩岸關係方向與國防戰略定位，這才是國防的上位概念。

民眾黨立委林憶君表示，不樂見政府為了達到北約所訂定的目標，將中央政府總預算分配本末倒置，甚至排擠其他更重要的民生及社福等預算。

