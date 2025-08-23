聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：國防預算2030年前達GDP5%

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇屈彥辰張曼蘋／台北報導
第二波罷免結果今晚揭曉，府院近日起已啟動內閣與國安團隊人事調整。圖為賴清德總統（右一）昨前往宜蘭蘇澳進天宮參拜，並為自己題字的匾額揭牌。記者胡經周／攝影
第二波罷免結果今晚揭曉，府院近日起已啟動內閣與國安團隊人事調整。圖為賴清德總統（右一）昨前往宜蘭蘇澳進天宮參拜，並為自己題字的匾額揭牌。記者胡經周／攝影

行政院會才通過明年度國防預算占ＧＤＰ百分之三點三二，賴清德總統昨天又進一步宣示，未來政府會繼續增加國防預算，可望在二○三○年前比照北約的標準，達到ＧＤＰ百分之五。民進黨立委表示，此舉展現台灣自我防衛決心；藍白立委質疑，短時間內膨脹國防預算，相關配套能否跟上？而且恐怕會排擠民生及社福等預算。

賴清德總統昨天赴宜蘭勗勉海軍一六八艦隊時表示，中國大陸數年來對台威脅與日俱增，面對灰色地帶侵擾的頻率持續提升，國軍弟兄姊妹不畏壓力，精準掌握敵情、強化戰訓本務，是國人安心的依靠。

賴總統強調，明年度國防預算將占ＧＤＰ百分之三點三二，可望在二○三○年前比照北約的標準，達到ＧＤＰ百分之五。不僅展現守護國家安全、保護民主自由人權的決心，也願意跟國際社會肩並肩站在一起，共同發揮威懾力量，以維護印太的和平穩定。

賴總統指出，政府不僅提高預算以強化國防力量，也秉持前總統蔡英文的「興安專案」持續修建國軍營舍空間，並改善福利待遇。

至於立法院提出的軍人待遇提升，賴總統表示，因為有涉及違憲的問題，行政院預計在送出總預算案時提出釋憲，後續將依照司法院大法官的釋憲結果，若合乎憲法，將追溯補齊；倘有違憲，將另循其他方式照顧國軍。

賴總統說，蔡英文任內最後一年為軍公教加薪百分之四，他去年替軍公教加薪百分之三，政府將持續完善對國軍官兵的照顧。

賴總統表示，除對外軍事採購，會持續支持國防自主，包括與國際友盟國家共同合作，從研發設計到生產製造等。不僅可以增加國防力量，也能帶動軍工產業發展，讓台灣的軍工產業永續支援國軍、強化國防力量，這才是永續雙贏之道。此外，籌措進來的武器裝備，包含下一代巡防艦、無人載具的獲得，以及國軍所有軍事需求的汰舊換新，政府都會給予支持，堅定做國軍的後盾，與時俱進，提升國軍整體戰力。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，國防預算提高，代表台灣自主防衛決心，民進黨團會全力支持。

國民黨立委李彥秀說，短時間內國防預算快速膨脹，相關配套是否能跟上是值得思考的問題，全民更期待看到賴總統明確的兩岸關係方向與國防戰略定位，這才是國防的上位概念。

民眾黨立委林憶君表示，不樂見政府為了達到北約所訂定的目標，將中央政府總預算分配本末倒置，甚至排擠其他更重要的民生及社福等預算。

賴清德 國防預算

延伸閱讀

南韓總統不去九三閱兵 先派前國會議長當特使訪陸…陸外交部：歡迎

賴清德來宜蘭行程滿檔 2026縣長之戰「屬意人選」也來了

川普施壓下 台灣明年國防預算占GDP 3.32%創新高

明年度國防預算創史高 軍工供應鏈無人機、無人機反製系統及無人船等產業受惠

相關新聞

補助「零日攻擊」導演 許銘春列被告

台劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊遭質疑與勞動部就業安定基金的開口合約核銷涉弊，獲二八七二萬元補助，新黨告發勞動部前部長許銘...

軍警消調薪 政院提釋憲 在野痛批違憲違法

行政院以有違憲疑慮，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算。行政院昨天表示，兩項修法違反憲法權力分立跟責任政治...

賴總統：國防預算2030年前達GDP5%

行政院會才通過明年度國防預算占ＧＤＰ百分之三點三二，賴清德總統昨天又進一步宣示，未來政府會繼續增加國防預算，可望在二○三...

軍警待遇調整案政院提釋憲 李慧芝：35年前李煥也這麼做

行政院長卓榮泰昨天宣布，針對「軍人待遇條例」以及「警察人員人事條例」兩項法案，對於公務人員退休撫卹制度也會出現不合理的差...

影／關稅衝擊漁民！陳駿季稱沒有悲觀權利 曝賴清德一再交代這事

台灣漁民捕撈的鬼頭刀銷美量大，受到美對台課徵暫時性關稅20％衝擊，賴清德總統今與相關部會到宜蘭蘇澳區漁會與產業界座談。農...

李文忠：提高軍警消薪資誰曰不宜 但須注意衡平性

退輔會前副主委李文忠今天表示，鑒於國軍志願役人員不足，適當提高薪資待遇有助解決這一長期存在的問題，並吸引更多優秀的年輕人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。